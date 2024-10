Conseils pour un Festival New Romance réussi

Téléchargez l’appli officielle, mettez votre tenue la plus confortable et suivez ces quelques astuces pour un week-end de folie romantique à Lyon. De l’appli hyper pratique aux dédicaces, en passant par des masterclasses passionnantes et une soirée de gala grandiose, voici tout pour maximiser votre Festival New Romance !

L’outil indispensable : l’appli FNR

Cette année, le Festival New Romance a redoublé d’efforts pour faciliter l’organisation. Tickets de dédicaces, application mobile, tout est fait pour vous y retrouver. Pour organiser votre week-end, rien de mieux donc que l’application officielle du Festival New Romance. Elle réunit tout : la liste des auteur·rices, les heures de dédicaces, le programme complet des masterclasses et des animations, ainsi qu’un espace « Favoris » pour n’oublier aucun rendez-vous. Et pour être sûr·e de ne rien manquer, vous recevrez des rappels 15 minutes avant chaque événement. Bon plan pour les distrait·es !

Suivez le lien pour la télécharger sur Android, ou sur Apple.

Des rencontres avec vos auteur·rices préféré·es

Amenez vos livres ! Vous pourrez faire dédicacer jusqu’à 3 ouvrages par auteur·rice, à condition d’en acheter au moins un sur place. Sinon, on se contentera de deux, et c’est déjà bien ! En plus des quelques autrices sur ticket que vous aurez sélectionné, vous pourrez également rencontrer des figures emblématiques comme Anna Todd, Dahlia Blake, ou encore Erika Boyer. C’est le moment de prendre le temps de discuter avec elleux de vos romans favoris ! Vous pourrez enfin comprendre pourquoi Magali Inguimbert a choisi d’écrire sur le volley-ball. Ou encore pourquoi les héros d’Emilie Parizot ont établi leur restaurant à Lyon ? Avec tant de grand·es auteur·rices réuni·es, le sac à dos solide et les bonnes chaussures deviennent vos alliés !

Masterclasses et soirée du vendredi : l’expérience interactive

Les masterclasses sont un vrai régal pour les passionné·es ! Entre confidences, débats et échanges, vous pourrez par exemple découvrir comment « Vivre de sa plume » avec CS Quill, Tamara Balliana et F.V. Estyer. Vous pourrez aussi explorer les secrets de « La New Romance, anti-féministe ? » avec Dahlia Blake et Erika Boyer. Et pour couronner le tout, le jeu du vendredi soir vous embarquera dans une soirée complice avec vos auteur·rices en mode défi. Fou-rires garantis !

La soirée de gala : du glamour sous les projecteurs

Samedi, direction la grande soirée de gala pour les New Romance Awards ! Musique live, dîner chic et ambiance festive sont au programme, en présence des auteur·rices. On parie que cette nuit sera inoubliable, entre fous rires et moments précieux partagés avec celles et ceux qui font battre le cœur de la New Romance. Ce sera bien sûr le moment du grand couronnement, et notamment d’A. J. Broochmitt la gagnante du concours Fyctia Prix de la Révélation New Romance 2024.

Quelques conseils de pro

Pour survivre aux files d’attente, prévoyez un petit snack et peut-être même un jeu de cartes pour patienter avec les autres fans. Si vous voulez garder de précieux souvenirs, apportez un carnet pour les dédicaces. N’hésitez pas à faire des pauses et bien vous hydrater. Enfin, pensez à déposer les livres déjà dédicacés au vestiaire pour voyager léger entre les stands.

Niveau transport, vous pouvez créer votre itinéraire sur le site des Transports en Commun Lyonnais. Les lignes de bus C1, C4 et C5 vous amènent directement au pied du Centre des Congrès.

Avec des plannings bien remplis, des auteur·rices accessibles et une foule de passionné·es, cette édition 2024 s’annonce intense et passionnante. Alors, prêt·es à plonger dans l’univers de la New Romance pour un week-end mémorable ?