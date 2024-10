Saint-Cyr sur mer vue avec le cœur : un livre immersif dans le Var

Depuis la parution du livre Saint-Cyr sur mer vue avec le cœur de Clara Pourcelly & Yvan Maubé, les lecteurs aux envies de voyage peuvent prévoir leur prochaine destination. En effet, ce livre édité aux éditions des auteurs des livres, d’une beauté inégalable, transportera son lectorat dans ce village côtier du littoral varois.

Saint-Cyr-sur-Mer, un village au patrimoine millénaire

L’histoire de Saint-Cyr-sur-Mer remonte au Néolithique, vers 4000 av. J.-C., comme en témoignent les outils de pierre et poteries découverts autour du quartier de la Madrague. Ces objets révèlent la présence d’habitants sédentaires, formant ainsi une des premières communautés de la région​.

Les fouilles archéologiques du XXᵉ siècle ont mis au jour les traces des Ligures, peuple de l’âge de bronze, rapidement influencés par les Grecs qui introduisirent la culture de la vigne, puis par les Romains qui bâtirent des infrastructures autour de la baie des Lecques. Ces civilisations ont laissé de nombreuses traces, notamment des amphores, des poteries et le dolium (un grand récipient utilisé pour stocker des produits agricoles). La villa gallo-romaine, aujourd’hui transformée en musée de Tauroentum, abrite de nombreux vestiges antiques de l’époque​.

Une ville façonnée par les siècles et les cultures

Après la chute de l’Empire romain, la ville de Saint-Cyr-sur-Mer, connue autrefois sous le nom de « Sanctus Syrius« , passa par des périodes d’invasions et de domination. Ces turbulences ont poussé les habitants à se réfugier sur les hauteurs de la Cadière. Ce n’est qu’au XIXᵉ siècle que le village acquit une véritable autonomie, et devint officiellement « Saint-Cyr-sur-Mer » en 1907, telle qu’on la connaît aujourd’hui​.

Saint-Cyr sur mer vue avec le cœur : un livre hommage par Yvan Maubé et Clara Pourcelly

Ce livre, co-écrit par Yvan Maubé et Clara Pourcelly, offre un portrait unique de ce trésor Varois. Les photographies de Clara capturent les paysages pittoresques du village, tels que les plages des Lecques et les sentiers côtiers du Port d’Alon, en y ajoutant une touche d’émotion et de nostalgie. En parallèle, Yvan Maubé raconte ses souvenirs d’enfance et partage son amour pour le patrimoine local, nous invitant à découvrir cette ville au passé riche et complexe​.

Une invitation à découvrir Saint-Cyr-sur-Mer sous un nouveau jour

Saint-Cyr sur mer vue avec le cœur est bien plus qu’un livre de photos. C’est une immersion dans l’histoire et les paysages de ce village provençal, un voyage dans le temps et un hommage à la vie quotidienne de ses habitants. Disponible depuis le 7 octobre 2024, cet ouvrage plaira aux passionnés de Provence et aux amoureux de Saint-Cyr, désireux de plonger dans l’authenticité et la richesse de cette commune chargée d’histoire.​ Avec ce livre, Maubé et Pourcelly nous invitent à poser un regard neuf sur ce village, à la fois à travers le prisme de la tradition et de la modernité, et à redécouvrir l’essence même de ce village méditerranéen où chaque coin de rue recèle une histoire à raconter.

Découvrir le livre.