Tidou – Nouvelle série de livres à signer pour les tout-petits !

Les Éditions Hatier Jeunesse ne cessent de nous surprendre en proposant des livres aux méthodes inédites. C’est le cas ici avec deux nouveaux ouvrages qui proposent aux tout-petits de s’exprimer en signant les mots du quotidien : « Tidou – C’est l’heure de se coucher » et « Tidou – C’est l’heure de manger ».

Au programme : des livres cartonnés aux thématiques basiques, qui vont faciliter l’expression de leurs besoins.

Une nouvelle série de livres pour apprendre aux enfants à signer

La série « Tidou » a été conçue pour aider les tout-petits à se faire comprendre avant même qu’ils ne puissent parler. Comment cela fonctionne-t-il ? En utilisant la langue des signes, tout simplement. Autrement dit, en s’exprimant à l’aide de leurs mains grâce à une gestuelle précise, illustrée pour chaque mot intégré au cœur de la narration. Une approche ludique et éducative qui permet aux enfants de dire ce dont ils ont besoin sans avoir la frustration de ne pouvoir s’exprimer. Les parents apprécieront également cette méthode, car ils se sentent parfois perdus face à leurs besoins. Les sujets abordés sont essentiels à la vie quotidienne des tout-petits, à partir de 6 mois.

Et nous avions envie de vous présenter les deux premiers ouvrages : « C’est l’heure de se coucher ! » et « C’est l’heure de manger ! ». Deux livres tout-carton que les enfants vont pouvoir manipuler et observer encore et encore jusqu’à ce qu’ils se sentent en confiance pour signer avec leurs parents.

Il est également important de noter que chaque livre contient un QR-code permettant d’accéder à des vidéos montrant la gestuelle des signes. Cela s’avère idéal pour les parents, qui pourront ainsi reproduire les signes pour leur enfant, facilitant ainsi leur mémorisation.

« Tidou – C’est l’heure de se coucher »

Dans ce petit ouvrage, Lyla Signes raconte l’histoire de Tidou, un panda roux adorable, qui après son dîner se prépare à sa routine du soir, à savoir le dodo. Les enfants vont d’abord le retrouver en cuisine avec ses parents, puis dans la salle de bains au moment de se laver les dents. Quelques minutes dans le bain, et c’est l’heure de mettre son pyjama, de se glisser dans son lit et d’écouter l’histoire du soir. Un câlin, et dodo !

Les mots qu’il pourra signer seront : finit, range, se brosser les dents, bain, jouer, serviette, doux, histoire, câlin et dormir. Soit, des mots appartenant à sa routine quotidienne du dodo.

« Tidou – C’est l’heure de manger »

Les enfants vont retrouver Tidou à l’heure du repas avec ses parents. Ils vont observer chaque étape avec attention : lorsqu’il se lave les mains avant de manger, au moment de déguster son plat préféré : les pâtes à la sauce tomate et un morceau de blanc de poulet.

Les tout-petits apprendront à signer du vocabulaire essentiel, et notamment les mots « manger, famille, faim, bon appétit, cuillère, pâtes, eau, yaourt, poire, maman ».

