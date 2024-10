Découvrez ma routine capillaire avec Pulpe de Vie

Aujourd’hui, je veux vous parler de ma nouvelle découverte capillaire : Pulpe de Vie. Et je dois vous avouer, je suis fan ! J’ai eu l’occasion de tester trois de leurs produits phares : le shampooing Hydra-Douceur à la pomme bio, le masque hydratant 3-en-1 au melon bio, et le soin sans rinçage à la pastèque bio. Résultat ? Mes cheveux sont doux, brillants, et sentent divinement bon. Une expérience sensorielle que je vais vous partager ici, produit par produit. Je vous en dis plus !

Le shampooing Hydra-Douceur à la pomme BIO (400ml, 7,99€)

Commençons par l’indispensable shampooing, celui qui donne le ton à toute routine capillaire. Le shampooing Hydra-Douceur de Pulpe de Vie est une vraie pépite. Imaginez-vous ouvrir un flacon qui libère immédiatement un doux parfum de pomme fraîche, comme une promenade dans un verger. Dès la première application, la texture mousse délicatement au contact de l’eau, enveloppant mes cheveux d’une douceur réconfortante.

Ce qui me séduit vraiment, c’est sa composition. À 99,01 % d’origine naturelle et sans silicones, ce shampooing est un concentré d’hydratation. Il est formulé avec des protéines végétales issues du blé, du maïs et de l’avoine, qui reproduisent les bienfaits naturels de la kératine. En un mot : génial pour protéger mes cheveux contre les agressions extérieures. Et ce qui est encore mieux, c’est que ce shampooing n’est pas juste hydratant, il revitalise aussi. Bref, mes cheveux retrouvent leur éclat, leur souplesse, et je vous garantis qu’ils sont plus forts et plus brillants que jamais.

Et pour ne rien gâcher, il est écoresponsable ! Les fruits utilisés dans ce produit sont “sauvés” des surplus de production agricole française, un concept que j’adore. En plus, avec un score de 100/100 sur Yuka, difficile de faire mieux pour la santé de mes cheveux. Autant dire que ce shampooing a tout bon !

Le masque cheveux 3-en-1 hydratant et démêlant au melon BIO (300ml – 7,99€)

Une fois mes cheveux lavés, place à un autre incontournable de ma routine : le masque cheveux 3-en-1. Et là, gros coup de cœur pour son parfum de melon sucré, qui me donne presque envie de l’ajouter à mes smoothies (bon, je m’abstiens quand même !). Ce masque hydrate en profondeur tout en démêlant mes cheveux. Fini les nœuds impossibles à défaire, mes cheveux glissent sous mes doigts comme de la soie.

Le truc magique, c’est sa texture baume onctueuse, ultra agréable à appliquer. Et tout comme le shampooing, il est enrichi en protéines végétales qui imitent la kératine naturelle de nos cheveux. Le masque cible les zones les plus abîmées et forme une sorte de bouclier protecteur contre les agressions. Résultat : mes cheveux sont hyper nourris, visiblement plus sains, et ils retrouvent une brillance éclatante.

Ce qui est top avec ce masque, c’est qu’il est polyvalent. Il peut être utilisé en pré-shampooing pour une hydratation rapide, en après-shampooing pour un soin express, ou encore en masque plus long pour un soin intensif. Personnellement, je préfère l’utiliser comme masque après le shampooing, je le laisse poser une dizaine de minutes pour un effet optimal. Et croyez-moi, l’effet est immédiat : mes cheveux sont doux, souples, et brillants. Une vraie cure de jouvence pour ma chevelure !

Le soin hydratant sans rinçage à la pastèque BIO (100ml – 5,99€)

Enfin, pour compléter cette routine de rêve, j’utilise le soin hydratant sans rinçage à la pastèque BIO. Ce soin, c’est un peu comme la crème de jour de mes cheveux. J’en applique une petite noisette sur mes longueurs et pointes après la douche, et hop, c’est parti pour une hydratation toute la journée.

Ce soin est un véritable coup de pouce pour dompter mes frisottis et garder mes cheveux bien nourris sans jamais les alourdir. Sa texture légère et lactée est un plaisir à utiliser, et j’adore l’appliquer sur cheveux humides pour un effet démêlant. Mais il est aussi parfait sur cheveux secs, un vrai soin passe-partout !

Sa formule est composée à 99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle, avec en prime un complexe breveté “effet silicone-like” qui agit comme un bouclier protecteur. Grâce à ça, mes cheveux sont non seulement hydratés, mais aussi protégés contre les agressions extérieures. Adieu les pointes sèches et les frisottis, bonjour les cheveux lisses, brillants, et ultra doux.

Et parlons de l’odeur… Laissez-moi vous dire que ce soin sent vraiment bon la pastèque, une odeur fruitée et rafraîchissante qui reste subtile tout au long de la journée. Mes cheveux sentent le frais, et je reçois même des compliments sur l’odeur !

Pourquoi j’adore Pulpe de Vie

Au final, Pulpe de Vie a su me convaincre avec des produits naturels, efficaces et agréables à utiliser. Leurs formules sont respectueuses des cheveux, et en plus elles ont un impact minimal sur l’environnement grâce à leur engagement éthique (fruits sauvés, ingrédients bios). Mes cheveux sont plus doux que jamais, nourris en profondeur, et je prends un vrai plaisir à les bichonner avec ces soins.

Pulpe de Vie, c’est bien plus qu’une simple routine capillaire, c’est une expérience sensorielle et écoresponsable que je vous recommande à 100 %.

Alors, vous attendez quoi pour craquer ?

Commander sur le site Pulpe de Vie ICI >>