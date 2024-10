Night Eaters – Elle dévore la nuit

Elle dévore la nuit est le premier tome de la nouvelle série de Marjorie Liu et Sana Takeda, Night Eaters,paru aux éditions Delcourt, en septembre 2024. Un comic étrange et captivant, qui propose de suivre deux jumeaux sino-américains, qui vont devoir nettoyer le jardin de la terrifiante maison voisine, à l’abandon…

A Hong Kong, en 1956, une jeune femme arrive dans un immeuble. Elle est reçue par une autre femme, qui lui explique qu’il n’y a pas le droit d’avoir des invités et qu’il n’y a que des femmes à cet étage. La jeune femme tend un papier à l’autre femme. Elle lui demande si c’est un travail décent. L’autre femme qui lit le papier affirme que l’autre est sûrement assez belle pour devenir actrice et qu’elle peut essayer. Dans le Queens village, à New York de nos jours, une vieille femme observe depuis chez elle, la maison en face. Une maison délabrée, laissée à l’abandon. Elle regarde un agent immobilier faire une visite à un jeune couple. Ces derniers ne sont pas enchantés et pensent que la photo sur le site était clairement retouchée. L’homme, quant à lui, trouve que le jardin pue la mort !

Le récit, découpé en plusieurs chapitres, se lit assez aisément, malgré sa grande pagination. Milly et Billy, des jumeaux, habitent momentanément, avec leurs parents. Depuis le Covid, et l’arrêt de leur restaurant, des difficultés financières se sont présentées. La mère semble particulière, plutôt froide avec ses enfants. Elle les oblige à travailler avec elle un week-end. Ils vont remettre en ordre la maison délabrée en face de chez eux. C’est avec la découverte d’ossements étranges que l’aventure fantastique commence. La bande dessinée est également assez effrayante, offrant un récit haletant et plein de surprises. En effet, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre, c’est inattendu, captivant et horrifique à la fois. Des flashbacks permettent de mieux comprendre la mère et le couple, tandis que les jumeaux découvrent une autre facette de leurs parents. Le conte reste horrifique, mais beau à la fois, avec l’espoir, la famille, la bienveillance…

Elle dévore la nuit est le premier tome de la nouvelle série horrifique Night Eaters, des éditions Delcourt. Un comic captivant et effrayant à la fois, qui présente une famille particulière, une initiation singulière, pour des jumeaux qui commencent à avoir peur…