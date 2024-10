Le tarot Minchiate restauré : un tarot totalement différent !

Le Tarot Minchiate, fraîchement restauré par les éditions Trajectoire, c’est la pépite que tout amateur de tarot se doit de découvrir ! Bien plus qu’un simple jeu de cartes, il regorge de surprises avec ses 97 cartes qui débordent de symboles. Ce n’est pas un tarot comme les autres : il inclut des éléments astrologiques, les quatre vertus cardinales et les quatre éléments ! Autant dire que ce tarot booste vos tirages à un niveau jamais atteint. Prêt à explorer ce jeu hors du commun ?

Ce qui fait vibrer le Tarot Minchiate, c’est sa richesse. En plus des 78 cartes classiques, il rajoute 20 atouts supplémentaires. Oui, vous avez bien entendu ! Entre La Maison Dieu, Le Diable et L’Étoile, se glissent des cartes représentant les signes du zodiaque, les éléments (feu, eau, terre, air) et des vertus comme la prudence. C’est un peu comme si le tarot prenait une nouvelle dimension !

Certains personnages disparaissent, comme le Pape, mais d’autres prennent le relais, comme l’Empereur d’Orient ou une nouvelle impératrice. Les cavaliers deviennent des créatures mi-humaines mi-animales qui ajoutent un côté mystique au jeu. Les valets, eux, se transforment en figures féminines puissantes, les « Fantine ». Bref, c’est un jeu qui ne fait rien comme les autres et qui sait surprendre.

Un jeu de cartes avec du caractère

Vous aimez les tirages tarot ? Avec le Tarot Minchiate, vous allez vous régaler ! Ce jeu propose une variété de tirages qui vous permettent d’explorer des angles inédits. Que vous cherchiez des réponses sur votre avenir, votre passé ou vos énergies du moment, ce jeu a tout ce qu’il faut.

Voici quelques tirages qui vont vous faire aimer ce tarot encore plus :

Le tirage des trois cartes : passé, présent, futur. Simple mais efficace !

Ce qui est génial avec ce tarot c’est que vous pouvez faire de la voyance ou tout simplement jouer au tarot avec ! Il est un peu multi-fonction.

Un héritage historique fascinant

Le Tarot Minchiate, ce n’est pas d’hier ! Il plonge ses racines dans l’Italie du XVIe siècle, et il a séduit des joueurs jusqu’au XVIIIe. On raconte même que Laurent II de Médicis, à l’article de la mort, a passé ses derniers instants à y jouer. Ce jeu, bien plus qu’un divertissement, a marqué l’histoire et s’est fait un nom dans l’univers des cartes.

Son nom, Minchiate, aurait plusieurs origines. Peut-être qu’il vient du verbe « minchiare », qui veut dire jouer à un haut niveau. Ou peut-être d’un terme plus argotique ? Quoi qu’il en soit, ce jeu à 97 cartes a toujours su captiver par sa profondeur symbolique et ses possibilités infinies.

Alors que vous soyez déjà mordu de tarot ou simple curieux, le Tarot Minchiate est un incontournable. Avec ses cartes supplémentaires et ses variantes, il pousse l’expérience tarot bien plus loin que le célèbre tarot de Marseille. Imaginez des tirages plus complexes, plus riches, et surtout, plus personnalisés grâce aux cartes astrologiques et aux vertus ajoutées.

Alors, prêt à relever le défi ? Prenez en main ce jeu unique, et laissez-vous emporter dans des tirages pleins de révélations.

