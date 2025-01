Mau d’âmour, le Spectacle hommage à Maurane

Partagez





Mau d’Amour – Spectacle musical hommage saisissant à Maurane, mené par un trio musical féminin saisissant. Une parenthèse intergénérationnelle hors du temps sur la scène du Théâtre Essaïon à partir du 16 janvier 2025.

Dans une atmosphère empreinte de nostalgie et d’émotion, « Mau d’Amour » rend un vibrant hommage à Maurane, cette voix inoubliable de la chanson francophone. Sur scène, un trio féminin illumine la soirée, offrant une interprétation bouleversante des plus grands titres de l’artiste disparue.

Au cœur de ce spectacle, la chanteuse Christel Kern, grande voix de la scène française, incarne avec intensité l’âme et la sensibilité de Maurane. Sa performance, toute en finesse et en profondeur, transporte le public dans une véritable parenthèse musicale hors du temps. Accompagnée par une pianiste et une violoniste virtuoses, elle donne vie aux mélodies intemporelles de Maurane avec une complicité et une maîtrise artistique remarquables.

Le spectacle se distingue par sa capacité à réunir les générations autour d’un répertoire riche et universel. Les arrangements musicaux élégants, sublimés par le trio, font vibrer les cœurs et rappellent la force des mots et des notes de Maurane.

Auteur(s) : Reprise du répertoire de Maurane.

Artiste(s) : Christel Kern (chant et percussions) Laura Strubel (piano et choeurs) Caroline Stenger (violon électrique et choeurs)

Metteur en scène : Christel Kern

INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIE

Les jeudis, vendredis, samedis à 21h du 16 janvier au 8 février 2025

Théâtre Essaïon – 6 Rue Pierre au Lard, 75004 Paris

Tél : 01 42 78 46 42

Durée : 75 minutes

Tarifs : réduit 15 € / plein 25 €