Carte de domiciliation bancaire | Sonexia.fr

France Net Infos a voulu demandé au responsable du développement commercial de Sonexia.fr de nous parler de leur Carte de domiciliation bancaire. Une solution de paiement de proximité permettant aux commerçants quelques soient leur banque d’encaisser des paiements CB via un terminal de paiement.

Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos du service de paiement appelé « Carte de domiciliation bancaire » de la Sonexia ?

Tout d’abord la Sonexia est une solution de paiement par carte bancaire agréée par l’ACPR-Banque de France. Puis le coeur de notre service repose sur le fait de mettre en oeuvre des éco-systèmes de paiements spécifiquement développés pour les besoins des petites et moyennes entreprises. Ensuite la Carte de domiciliation bancaire est un élément indispensable pour utiliser un terminal de paiement mais difficilement accessible aux petites entreprises. Aujourd’hui, la Sonexia rend l’obtention d’une carte de domiciliation bancaire rapide et facile.

A qui s’adresse le service ?

En premier lieu notre carte de domiciliation bancaire est destinée aux petites entreprises désireuses d’encaisser des paiements cb quelques soient leur chiffre d’affaire. Ensuite notre service est disponible dans toute la France, Corse et Dom inclus. Puis il s’adresse aussi bien aux entreprises sédentaires (restaurants, commerces de détails, services…), qu’aux commerces nomades (vendeurs ambulants, forains, etc). Ainsi c’est parce que nos prix sont abordables et notre service activable rapidement que nombre de petites entreprises originaire de domaines d’activités variés font appel à nous et opte pour notre service de carte de domiciliation bancaire.

Votre solution est-elle compatible avec toutes les banques ?

Quelques soient la banque dans laquelle les Marchands sont domiciliés ils peuvent obtenir leur carte de domiciliation en quelques clics sur Sonexia.fr. En effet, notre service est compatible autant avec les banques traditionnelles (BRED, CIC, BNP, LA BANQUE POSTALE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CAISSE D’ÉPARGNE, ETC) qu’avec les banques en ligne telles que Qonto, Anytime, Shine etc.

La carte est compatible avec tous les types de terminaux agréés CB, visa et Mastercard (Ingenico, Verifone, Pax, Spire…). Toutefois, l’iban de la carte bancaire doit commencer par FR (France).

Carte de domiciliation Qonto.

Par exemple, obtenir une carte de domiciliation Qonto est désormais facile et rapide.

Quels sont les délais de traitement des transactions ?



Notre service étant opéré par la filiale bancaire d’Orange nous sommes aussi performant qu’une banque classique. Ainsi, le Marchand reçoit les sommes de chaque transaction directement sur son compte bancaire en j+1 bancaire ouvré en semaine, et j+2 le Week-end.

Quelles sont les conditions requises pour souscrire à votre service de carte de domiciliation bancaire ?



Premièrement pour souscrire les entreprises doivent au préalable disposer d’un compte bancaire et bien sûr d’un terminal CB. Puis aucun bilan, ni Chiffre d’affaire minimum, ni plan de financement n’est requis pour souscrire. La plupart des banques demandent un minimum de 2 ans d’existence pour obtenir une carte de domiciliation bancaire, mais à la Sonexia nous acceptons aussi les entreprises nouvellement créées.

Y a t-il des documents à fournir ?



Oui, les documents obligatoires pour obtenir une carte de domiciliation bancaire sont :

La pièce d’identité du gérant

Le RIB de la société

Le KBIS ou l’Extrait D1 ou la Carte professionnelle de Santé.

Un justificatif de domiciliation au nom de l’entreprise

Acceptez-vous les gérants fichés à la Banque de France ?



Oui, nous avons également ce type de clients bien qu’ils ne représentent qu’un faible pourcentage de notre porte-feuille. Chaque dossier est étudié au cas par cas.

Il y a t-il un abonnement mensuel ? Quels sont les frais ?

Non, il n’y a ni abonnement mensuel, ni engagement. Le Marchand peut résilier à tout moment. Les seuls frais que le Marchand aura à payer sont ceux afférent à l’offre de son fournisseur monétique. (Passerelle et/ou maintenance)

Est-ce que vous vendez également des terminaux de paiement ?

Non, nous ne vendons pas de terminaux. Nous le faisions auparavant mais nous préférons dorénavant nous consacrer sur notre coeur de métier : les services financiers. Ainsi, le client doit déjà posséder son propre terminal.

Et au niveau de la mise en service comment cela se passe t-il ?

Une fois que le Marchand a transmit tous les documents obligatoires à notre service, nous validons sont dossiers sous 24/72h. Il recevra dans un 1er temps ses données de domiciliation bancaire via un email sécurisé puis sa carte physique sous 4 à 6 jours.

Mise en service en 1 à 3 jours maximum

Le Marchand n’est pas obligé d’attendre de recevoir sa carte pour commencer à encaisser, il peut envoyer les données de domiciliation directement à son fournisseur monétique ou alors nous pouvons l’orienter vers un partenaire qui paramétrera son terminal à distance par téléphone.

En somme, le Marchand commence à encaisser ses clients par CB en 1 à 3 jours

Sonexia.fr

6, rue de Musset

75016 Paris, France

0811 480 820