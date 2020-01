Casinos virtuels : les meilleures promotions pour les joueurs

Pour attirer de nouveaux joueurs et fidéliser leurs inscrits, les casinos virtuels redoublent d’efforts. Ils misent notamment sur la variété et la qualité de leurs jeux, et proposent diverses options de paiement pour satisfaire un plus grand nombre de cibles. Mais ce sont surtout les promotions et les bonus qui permettent aux casinos en ligne de se différencier.

Les promotions spéciales

D’un côté, les casinos proposent fréquemment des offres à leurs clients et prospects. Voici les principales :

Programme VIP

Cette promo de casino varie grandement d’un casino à l’autre. Il peut s’agir de simples points de fidélité cumulés en fonction de l’argent dépensé. Mais certains programmes VIP sont bien plus complexes, avec plusieurs niveaux donnant droit à plein d’avantages (service personnalisé, bonus exclusifs, multiplicateurs de points, cadeaux, paiements gratuits, etc.).

Parrainage

En général, le casino paie le joueur pour chaque ami qui s’inscrit via son lien et effectue un dépôt. Le paiement peut être une commission fixe ou un pourcentage du dépôt de l’ami. Les meilleurs programmes ne limitent pas le nombre de parrainés.

Tours gratuits

Offerts comme promotion indépendante ou associés à un bonus de dépôt, les tours gratuits peuvent s’appliquer à une machine spécifique ou à n’importe quel jeu.

Tournois

Le joueur participe au tournoi moyennant un frais fixe. À la fin, les joueurs ayant effectué les meilleurs scores gagnent une part de la cagnotte.

Offres à durée limitée

Les casinos en ligne proposent souvent des offres à durée limitée lors d’occasions spéciales : Pâques, Noël, le Nouvel An, mais aussi les Jeux Olympiques , la Coupe du monde de football, les soldes, etc. Ils exploitent de nombreux événements ou occasions tout au long de l’année afin de créer des offres promotionnelles attractives.

Les bonus

En complément, les casinos virtuels offrent également des bonus aux joueurs :

Bonus de bienvenue

Réservé aux nouveaux clients, ce bonus d’inscription est une somme d’argent fixe que le joueur obtient dès son premier dépôt. Il est parfois offert dans un package avec des parties gratuites, des tirages au sort, etc.

Bonus de match

Il est souvent offert aux nouveaux joueurs. Le casino verse alors un pourcentage du dépôt pour compléter la mise. Par exemple, un bonus de 100% signifie que le casino donne le même montant que le dépôt. Le pourcentage et le montant maximum du bonus varient d’un casino à l’autre.

Recharge de bonus

Similaire au bonus de bienvenue, cette recharge est offerte aux clients existants. Elle peut constituer une prime de contrepartie et/ou être versée à fréquence régulière (chaque semaine, mois…).

Bonus sans dépôt

Il s’agit de petits bonus que le casino distribue sans que le client ait besoin de faire un dépôt au préalable. Généralement, ces petites sommes peuvent uniquement être jouées, pas encaissées.

Bonus de jeu

Il s’agit d’une offre pour un jeu spécifique, de préférence live – comme le blackjack ou le poker.

Bonus d’option de paiement

Certains casinos offrent ce bonus aux clients utilisant une option de paiement spécifique. Par exemple, vous pouvez gagner un bonus supplémentaire de 10 ou 20 % – en plus du bonus normal – si vous utilisez le bitcoin pour approvisionner votre compte.

Sticky Bonus

Accordé sous conditions, ce bonus ne peut pas être encaissé. Le client doit l’utiliser pour jouer, mais peut évidemment encaisser les gains perçus grâce au bonus.

Cash Back

Le cash back (remboursement) peut prendre plusieurs formes. La plus courante est que le casino vous donne des points pour chaque euro misé. Quand vous avez accumulé assez de points, vous pouvez les échanger contre des remises en argent. Le casino virtuel peut également vous accorder un rabais sur vos pertes (généralement un pourcentage).