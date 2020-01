Bansky Œuvres, Graffiti Street Art sur Murales

Banksy, l’artiste de Street Art d’identité inconnue, est l’un des writers les plus importants. Découvrez les peintures murales de Banksy qui l’ont rendu célèbre.

Considéré comme l’un des représentants majeurs du Street Art, Banksy est un artiste et writer anglais né à Bristol en 1974.

L’artiste Street Art Banksy, dont l’identité véritable démeure inconnue, est devenu célèbre pour ses œuvres sarcastiques, qui abordent des thèmes tels que la politique, la culture et l’éthique.

Bansky : l’artiste enveloppé dans un halo de mystère

Qui est-ce qui se cache derrière le pseudonyme de l’artiste? De nombreuses hypothèses ont été faites sur la véritable identité de Bansky.

Beaucoup affirment qu’il s’agit de Robin Gunningham, un ancien élève de la Bristol Cathedral Choir School. Pour étayer l’hypothèse selon laquelle Banksy est en réalité Robin Gunningham, le Mail on Sunday en collaboration avec des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres, a menée une étude en 2008.

D’autres indiquent le nom de Robert Del Naja, musicien de Massive Attack et artiste graffiti.

L’hypothèse émergea en 2014, lorsque le DJ anglais Goldie aurait laissé planer ce doute lors d’une interview radio.

Le fait que Goldie lui-même et le groupe de musique britannique étaient des amis très proches, a certainement contribué à la crédibilité de ces informations.

Ce qui est certain, c’est que Robert Del Naja, également connu sous le nom de 3D, a été une source d’inspiration majeur pour Bansky (l’artiste lui-même l’ayant admis).

Selon d’autres sources, il s’agirait de Thierry Guetta, un autre street artist, plus connu sous le pseudonyme de Mr Brainwash.

Le film réalisé par Bansky en 2010, suggère que derrière l’acronyme de Bansky puisse se cacher le populaire artiste français.

Dans le documentaire Exit Through the Gift Shop, Bansky narre l’histoire de Mr. Brainwash tout en cachant son visage et en contrefaisant la voix.

Nombreuses sont enfin les hypothèses selon lesquelles derrière le pseudonyme Bansky, se cacheraient en fait six artistes différents ou encore qu’il pourrait s’agir même d’une femme.

Une chose est certaine, Banksy connaît un énorme succès dans le monde entier et sa carrière artistique est en constante progression, peut-être grâce aussi au halo de mystère qui l’entoure.

Oeuvres de Banksy – Graffiti et Murales avec stencils

Pour créer les peintures murales qui apparaissaient sur les ponts et les murs du monde entier, Banksy a utilisé la technique du stencil.

Avec ces peintures murales, Banksy exprime tout son ressentiment à l’égard des absurdités et des atrocités de la société occidentale.

Dans ses Graffitis, Banksy entend faire passer des messages, véhiculés par des sujets tels que les souris (les célèbres Rats de Banksy), les chats, les singes, les enfants et les policiers, qui arrivent à transformer les zones urbaines en lieux de réflexion et parvenant à sensibiliser la masse à des sujets tels que les guerres, les abus, la pollution et l’exploitation des enfants.

L’art de Banksy se manifeste comme une provocation aiguë et explicite envers l’arrogance du pouvoir, la guerre et la consommation.

Les images métaphoriques que nous trouvons dans ses œuvres sont drôles et brillantes, et en même temps capables de transcender toutes les barrières linguistiques et de toucher les spectateurs avec des messages simples et directs.

Outre les figures extrêmement linéaires, l’artiste ajoute des éléments dissonants, souvent en contradiction avec le sujet principal, qui ne rendent pas le message incompréhensible mais, au contraire, en accentuent encore plus le sens.

Il en est ainsi par exemple dans l’ouvrage No Ball Games, où deux enfants sont représentés en lançant un panneau sur lequel il est inscrit l‘interdiction de jouer au ballon.

Et c’est précisément ce panneau qui paradoxalement va assumer la fonction d’une balle.

La technique du stencil est un choix commun à de nombreux street artists et est également liée à la nécessité de réaliser rapidement des peintures murales.

La reproduction du dessin se fait à l’aide d’un modèle en carton qui, posé sur le mur, va colorer la surface à l’aide de bombes de peinture.

La rapidité avec laquelle le tableau est réalisé, devient un facteur fondamental pour ses oeuvres réalisées dans des endroits interdits à cet effet.

Banksy : Oeuvres de Graffiti

Bristol, le lieu de naissance du plus populaire des street artists, est le lieu où Banksy a commencé son expérience en tant que graffiteur.

En se promenant dans les rues de la ville, on peut admirer l’immense galerie en plein air qui se déploie à chaque coin de rue, avec toute sa beauté et son symbolisme.

On peut admirer le chien et le chat, qui se détachent de façon imposante des murs de la ville anglaise, ou le gorille au masque rose, ou encore l’homme suspendu à la fenêtre, qui représente un homme nu suspendu à l’extérieur de la fenêtre pour échapper au mari de son amant, qui est lui, en train de scruter l’horizon.

Avec son art Banksy, a attiré l’attention d’un public de plus en plus nombreux, également à la suite de ses raids politiques dans les musées les plus célèbres du monde.

Pour démontrer son amertume face à la marchandisation de l’art et du capitalisme, il se faufile à l’intérieur des salles et accroche ses « reproductions » à côté des originaux, en les enrichissant par certains détails ludiques.

Les peintures qui ont servi de base à ses créations, sont souvent des œuvres anciennes, représentant souvent des paysages.

Banksy interpréte souvent la scène des tableaux originaux, en y ajoutant des écrits avec de l’aérosol ou bien en y ajoutant des objets au contraste saisissant.

Parmi les œuvres-copies de l’artiste dont nous nous souvenons :

Show me the Monet , où il a inséré deux caddies de supermarché et un cône de route dans le célèbre paysage du peintre français ;

Madame avec masque à gaz , dans lequel l’ artiste a ajouté un masque à gaz sur le visage d’une dame du 19ème siècle ;

Portrait , où un gentleman du XVIIIe siècle a en toile de fond quelques écrits contre les horreurs causées par la guerre ;

la Madone de la Renaissance avec iPod.

En 2002, Banksy crée une de ses plus célèbres murales qui l’amène à être considéré comme l’artiste le plus représentatif de la scène Street Art britannique.

La fille au ballon en forme de cœur est immortalisée alors qu’elle tente de saisir ce symbole d’espoir et d’amour.

Outre l’intensité de son message, cette œuvre doit sa célébrité au fait qu’elle a été mise aux enchères à Londres en 2018.

Apres la vente par la maison de vente aux enchères Sotheby d’une reproduction de l’oeuvre pour un million de dollars, un dispositif à l’intérieur du cadre l’a fait détruire.

C’était certainement un appareil installé par Bansky lui-même et équipé d’une télécommande, qui a réussi à transformer l’œuvre vendue en Love is in The Bin (L’amour est dans une corbeille).

En 2005, les Murales de Banksy ont apporté leur message de paix au mur qui sépare la Cisjordanie d’Israël.

Sur les 70 km de long, neuf tableaux sont apparus, représentant des enfants tentant de percer le mur avec des palettes et des seaux.

Ils essayent ainsi de contourner l’obstacle muni de ballons, ou ils souhaitent regarder les beautés qui se cachent au-delà de ce mur.

Cet effet est donné grâce à la technique de la trompe l’œil.

La sécurité est aussi une question très importante pour l’artiste.

Dans le Graffiti de Bansky, les peintures murales représentant des policiers avec juste des sourires et sans visages, ou en train de s’embrasser.

Les policiers sont également les protagonistes des peintures murales inspirées du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino.

Les deux protagonistes tiennent dans leurs mains deux bananes jaunes au lieu des armes.

Les animaux sont aussi des sujets particulièrement appréciés par Bansky.

On peut trouver des singes, chaque fois plus personnalisés, et on peut trouver aussi des souris.

Les rats de Banksy sont en fait présents dans beaucoup de ses œuvres.

Leur choix assume un caractère idéologique.

Petits, apparemment insignifiants et chassés de tout le monde, ces animaux ont en fait le pouvoir de mettre des villes entières à genoux.

Dans ses peintures murales, Banksy crée des œuvres dans lesquelles on les retrouve déguisés en soldats, portant des lunettes de soleil glamour, écoutant de la musique ou faisant des déclarations d’amour, ou bien enfermés dans des ampoules de laboratoire, (victimes d’expérimentations).

Leita, peint sur un mur de Londres dans le quartier de Chalk Farm nous livre un autre message important.

Leita est en fait le nom de la servante représentée dans la fresque murale grandeur nature, tandis qu’elle soulève le plâtre du mur pour se cacher sous la saleté amassée.

Le message de la murale est évident et est un appel à la réflexion pour ceux qui ont l‘habitude d’ignorer et cacher les problèmes qui affligent l’humanité.

Banksy : Prix des graffitis Street Art

Si depuis 2000, la carrière artistique Bansky a été un crescendo continu, il en va de même pour les cotations de ses œuvres.

Le prix de certains tirages, qui étaient vendus il y a quelques années encore sur les stands pour quelques dizaines de dollars, se chiffre désormais en millions d’euros.

Si vous recherchez les dernières cotes du célèbre artiste de rue,vous pouvez trouver automatiquement le prix des lithographies et sérigraphies originales et signées de banksy sur le site deodato.fr

Icône mondiale de la culture populaire, ce Street artist est aujourd’hui l’un des plus recherchés et acclamés par le monde de l’art.

Beaucoup de galeries d’art et de collectionneurs estiment qu’investir dans Banksy Art est un excellent placement.

Ses œuvres, déjà célèbres, sont destinées à une croissance constante de leur valeur dans le temps.

Nous pouvons en fait trouver pour Banksy Cotations, d’enchères qui ont atteint 5 fois l’estimation initiale, comme par exemple pour Love is in the Bin et Devolved Parliament.

L’artiste a récemment ouvert le Gross Domestic Product, vendant certaines de ses œuvres en ligne à des prix très bas, car son objectif est également de rendre son art accessible à tous.

Banksy n’aime pas ceux qui profitent de la vente de ses œuvres d’art, et en annonçant le Bbay.shop on peut ressentir sa volonté de changer les règles du jeu en essayant de trouver une nouvelle manière de vendre ses œuvres.

Cependant, il ne sera pas facile d’obtenir un monopole sur ses œuvres.

Compte tenu de l’immensité du Web et des cotationsactuelles, Banksy pourra difficilement atteindre cet objectif.

Qui ne voudrait pas tirer profit d’une pièce de Banksy qui se vendrait des millions?