Dans la ville de Lille, les panneaux d’affichage publicitaire sont souvent utilisées par les entreprises ou des sociétés ou autres entités pour leurs faire connaître au public. Les affichages publicitaires sont des sections importantes pour la communication oculaire qui sont obligées de s’intégrer aux horizons urbains et d’influencer l’attention sur une annonce qu’on souhaitera la transmettre. L’affichage publicitaire est un outil beaucoup exploité qui compose un dispositif largement efficace. Mais les questions qui se posent sont : quelles sont les démarches à suivre pour faire une publicité sur l’affichage dans la ville de Lille? Quel est le règlement ou la législation qui régit l’affichage publicitaire dans la ville de Lille? Et enfin, quelle est la taxe sur l’affichage publicitaire dans la ville de Lille?

Les démarches à suivre pour faire de publicité sur l’affichage dans la ville de Lille



Tout comme les publicités médias, afin qu’on puisse utiliser l’Affichage Lille , il y a certaines démarches qu’on devra respecter.Tout d’abord, quand on souhaite installer un panneau d’affichage publicitaire, on devra faire une déclaration de publicité au sain de la mairie de la ville de Lille.Ensuite, on est obligé de faire aussi une déclaration de publicité auprès de la préfecture de la ville.Puis, pour installer un panneau d’affichage publicitaire dans la ville de Lille, on doit faire une demande et compléter ainsi que d’envoyer un dossier afin d’obtenir l’autorisation de cette installation.Et enfin, pour pouvoir installer le panneau d’affichage dans la ville de Lille, on doit fournir certaines pièces telles que l’identité du gérant de l’entreprise ou société ou autres organisations, description de l’affichage de publicitaire, le lieu qu’on voudra installer le panneau d’affichage publicitaire, etc.

Le règlement ou la législation qui régit l’affichage publicitaire dans la ville de Lille



En général, la loi relative aux affichages publicitaire est le règlement qui régit celle-ci. Cette loi a pour objet d’harmoniser la libérer d’opinion et la considération de paysage urbain. Mais la ville de Lille a son propre règlement qui régit l’affichage publicitaire dans sa propre circonscription, c’est l’arrêt municipal du 3 février 1998. D’ailleurs, lors du conseil municipal qui a eu lieu le 22 novembre 2019, la ville de Lille a voté un arrêt municipal qui a pour but de réduire les espaces publicitaires numériques dans la ville.

La taxe sur l’affichage publicitaire dans la ville de Lille

Dans la ville de Lille, il y a une taxe qu’on doit rémunérer pour l’installation des affichages publicitaires, c’est la taxe locale sur l’enseigne et publicité extérieure. Cette taxe est un impôt établi de façon optionnelle par la mairie de la ville de Lille. On devra payer cette taxe pour l’exploitation du dispositif publicitaire ou dans l’intérêt pour lequel ce dispositif est effectué. Le tarif de la taxe locale sur l’enseigne et la publicité varie en fonction des caractéristiques des appuis publicitaires et la dimension de la collectivité.

En conclusion, on a vu dans ces trois contextes, les démarches à respecter pour installer des panneaux d’affichage dans la ville de Lille, le règlement qui la régit ainsi que la texte à rémunérer pour l’affichage publicitaire dans cette ville.