Parée pour percer est le nouveau roman d’Angie Thomas, paru aux éditions Nathan, en janvier 2020. Un ouvrage, comme une histoire initiatique, pour les jeunes lecteurs, avec cette expérience de lecture, entre l’univers du rap américain, mais surtout le racisme, le féminisme, l’amitié, la famille, l’injustice…

Brianna, surnommée Bri, est une adolescente de 16 ans, la narratrice de son histoire. Elle est actuellement en cours. Elle aimerait, ce soir, être la tueuse… Mais avant cela, il faudrait qu’elle puisse décrocher son téléphone, et donc se barrer du cours de Mme Murray. Sous ses yeux, il y a son ordinateur. Des questions à choix multiples et surtout l’horloge. Bri ne voit que l’horloge. Elle se rend compte que dans dix minutes, il sera seize heures trente. D’après sa tante Pooh, qui connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un, DJ Hype, qui ne passe ses appels qu’entre seize heures trente et dix-sept heures trente. Aussi, l’adolescente attend avec impatience cet appel… Mais elle ne peut pas grand-chose, car c’est Mme Murray qui a son téléphone !

Le roman est bien découpé et assez plaisant à découvrir, avec une première approche de la vie de la jeune héroïne, sa vie et sa famille, ses passions, ses envies… L’adolescente est un personnage fort, dans une banlieue américaine, qui tente de s’en sortir et se bat beaucoup. Une lecture captivante, qui invite à la réflexion, autour de sujets importants, comme le racisme, la drogue, la brutalité policière, les discriminations… Le récit est moderne et remarquable, très entrainant, de par la musique et tous ces thèmes touchants, et une héroïne déterminée, qui a des colères à exprimer, ses forces et ses faiblesses, son courage et son fort tempérament.

Parée pour percer – Tu peux pas m’arrêter est un roman captivant et entrainant, un récit plaisant à découvrir, fort, avec une immersion dans la vie de Bri qui rêve d’être la plus grande rappeuse de tous les temps…