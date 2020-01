Rick and Morty, le sixième tome

Rick and Morty sont de retour dans un sixième tome, sur tous les fronts ! Une bande dessinée de CJ Cannon, Kyle Starks et Marc Ellerby, parue aux éditions Hi Comics, en novembre 2019, pour suivre les aventures du génie sociopathe Rick et de son petit-fils.

Des extraterrestres ont pris contact avec la Terre, ils souhaitent communiquer avec le Président des Etats-Unis. Lui et ses collaborateurs regardent sur un grand écran le message de l’extraterrestre. Il affirme qu’en accord avec la réglementation fédérale galactique, il lance un ultimatum d’un cycle lunaire avant invasion. Aussi, les terriens ont vingt-quatre heures pour quitter la Terre, se suicider, ou se préparer à mourir lors de la prochaine conquête violente. Le Président souhaite que ses agents reprennent contact avec le scientifique qui les avait aidé avec la tête géante… Pendant ce temps, Jerry demande de l’aide à Rick. Il aimerait que le scientifique fasse quelque chose à son rotofil qui ne veut plus démarrer, car il souhaiterait finir de tondre sa pelouse. Mais Rick s’en fout complètement, pour lui, tondre n’est qu’une manifestation de la vanité humaine…

La vie continue son cours, au sein de la famille de Morty. Ses parents s’engueulent toujours, Jerry ne semble pas faire grand-chose, à part essayer de tondre la pelouse et Rick met en pièces le projet scientifique de son petit-fils. Mais les agents du gouvernement rappliquent rapidement, pour demander de l’aide à Rick. C’est Jerry qui va les suivre, pour demander aux extraterrestres de partir, gentiment. Malheureusement, Jerry ne réussit vraiment rien, et la guerre est imminente ! Ainsi, Rick et Morty sont repartis pour une folle aventure, et même plusieurs ! La bande dessinée est toujours bien découpée, en plusieurs chapitres, rythmant ainsi la lecture, qui est plaisante et, par moment, décalée. En effet, l’univers présenté est hilarant, déjanté et complètement fou. Le dessin est également toujours aussi plaisant, simple, vif, rond et efficace, très coloré et expressif.

Rick and Morty sont de retour pour de nouvelles aventures incroyables et improbables, dans ce sixième tome, une bande dessinée plaisante, avec cinq aventures à découvrir, pour chacun des chapitres.