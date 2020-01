Les nouvelles séries les plus attendues en 2020 pour les sériephiles

Une nouvelle année commence, et c’est toujours une bonne nouvelle pour les seriephiles. Pour mieux vous préparer dans vos séances visionnages cette année, on vous a préparé une liste non-exhaustive de séries qui feront box-office.

The Undoing (HBO/OCS)

Très attendu par les seriephiles , cette série est une adaptation du roman You Should Have Known. En français « Les premières impressions », il faut dire que le réalisateur Jean Hanff Korelitz a misé fort dans son casting avec Nicole Kidman et Hugh Grant. La série raconte l’histoire de Grace Sachs, un thérapeute à succès qui voit sa vie bouleversée à la mort de son mari Jonathan. De terribles secrets lui sont alors révélés, pour la thérapeute c’est toute une nouvelle vie qui commence.

Little Fires Everywhere (sortie le 18 mars 2020 sur Hulu)

Cette série est une adaptation du best-seller « La saison des feux » en 2017. Little Fires Everywhere relate la vie de la famille Richardson qui connait un grand bouleversement par leur voisine et sa fille. La série se déroule dans une banlieue chic de l’Ohio dans années 90. Considérée dans la catégorie mini-série, Little Fires Everywhere ne contient que 8 épisodes.

The New Pope (sortie le 13 janvier 2020 sur Canal +)

The Now Pope est la suite de la série The young Pope incarné par Jude Law. Dans ce nouveau volet, Pie XIII se trouve dans le coma, il est alors remplacé par l’aristocrate Sir John Brannox joué par John Gavin Malkovich. Des changements seront alors redoutés dans son règne. La série sortira le 13 janvier sur vos petits écrans.

I Know This Much Is True (HBO)

I Know This Much Is True est une adaptation du roman éponyme de Wally Lamb. Elle relate la vie du fameux Mark Ruffalo, jouant le rôle de deux frères jumeaux. La série vous plonge dans l’Amérique des années 50 suivant le parcours des deux frères jumeaux.