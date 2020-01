Occupé, un album rigolo des éditions L’école des loisirs

Occupé est un album rigolo, de Matthieu Maudet, à paraitre aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, en janvier 2020. Un livre original, amusant, plein de surprise, avec des personnages de contes à retrouver.

Dans les bois, le Petit chaperon rouge court. La fillette a très envie de faire pipi… Elle arrive bientôt à un grand arbre, qui abrite des toilettes. Elle est soulagée de trouver un tel endroit. Elle frappe à la porte. Quelqu’un lui répond que c’est occupé ! Le Petit chaperon rouge patiente, alors que derrière elle, arrive en courant, un petit cochon. Il semble très pressé, lui aussi, d’aller aux toilettes. La fillette lui répond que c’est occupé ! Un deuxième cochon arrive, en criant aux autres de se pousser, car c’est urgent. Le premier cochon lui répond qu’il va falloir qu’il se retienne, car la place est prise.

Ainsi de suite, des personnages vont se succéder, tous pressés d’aller aux toilettes, pour se soulager. A chaque double page, une grande illustration et le même lieu est à découvrir. Les jeunes lecteurs vont s’amuser à voir tous ces personnages défiler et attendre la même chose. Le récit est donc répétitif et drôle, offrant une vraie dynamique à la lecture. Comme une bande dessinée, ce sont des bulles à lire, les personnages qui s’expriment. Le texte est donc court et efficace, parfait pour les jeunes lecteurs, qui s’amuseront à lire et à suivre cette drôle de situation. L’attente, la patience, sont mises à rude épreuve, pour une chute totalement surprenante et amusante. Le dessin est rond, les personnages expressifs et l’univers coloré, qui plaira aux enfants.

Occupé est un livre original, un album drôle, qui plaira aux jeunes lecteurs, avec cette situation amusante, où les personnages défilent, attendent, patientent difficilement pour aller aux toilettes…