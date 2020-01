Lulu et Nelson, tome 1, Cap sur l’Afrique

Cap sur l’Afrique est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Charlotte Girard, Jean-Marie Omont et Aurélie Neyret, parue en novembre 2019, dans la collection Métamorphose, qui débute une trilogie émouvante.

2016, en Inde, près de Bangalore, une femme s’apprête à partir. Avec elle, elle doit emmener Lohita, une jeune fille qui ne semble pas vouloir quitter le pays, pour aller à Naples. La fillette a reçu une lettre de sa grand-mère. Lohita prend la lettre, d’un air fâché, s’en va un peu plus loin, avec un éléphanteau, Scotch, puis, au pied d’un arbre, ouvre l’enveloppe. Sa grand-mère, qui l’appelle Petit bourdon, a un secret à lui confier. Après une légende, qu’elle conte à sa petite fille, elle veut lui raconter le plus beau détour qu’elle a pu faire dans sa vie. Elle explique que son frère, Cyrus, est né le même jour qu’elle, le 7 mars 1953. Ils ont grandi ensemble, au cirque, au milieu des clowns, des acrobates et des autres… Les deux êtres étaient inséparables. Cyrus, un lion, l’a aidé à faire ses premiers pas, lui a appris à ne pas avoir peur. Mais c’était long pour elle d’attendre de grandir, quand Cyrus grandissait bien plus vite qu’elle…

Ainsi, les lecteurs sont plongés dans le récit de la grand-mère à sa petite fille. Un secret dévoilé et une partie de la vie de la grand-mère, qui offre un joli récit d’aventures, entre émotions, liberté, passion et découvertes. La jeune Lulu rêvait de devenir dompteuse de lions. Elle vivait dans un cirque, avec ses parents et Cyrus, un lionceau, né le même jour qu’elle. Mais de tragiques accidents vont mettre fin à ses rêves, sa mère morte et son père voulant quitter le cirque. Déterminée et très têtue, la jeune Lulu décide de partir en Afrique, pour aller chercher des lions et revenir au cirque. Un voyage incroyable et périlleux commence alors pour la jeune enfant, qui entraine aussi son père, dans de bien belles complications. La bande dessinée se lit facilement, le récit est entrainant et captivant, avec cette héroïne au tempérament de feu et attachante. L’aventure promet d’être palpitante, pleine de rebondissements et d’émotions, tout en proposant une dimension pédagogique, avec une quête de liberté, pour la jeune héroïne, mais aussi pour le peuple noir qui se bat. Le dessin est très doux, avec un trait rond et fluide, des personnages expressifs et des couleurs superbes, offrant un bel univers à découvrir.

Cap sur l’Afrique est le premier tome de la nouvelle trilogie Lulu et Nelson, le récit d’une grand-mère à sa petite-fille, qui lui confie un secret, une partie de son histoire et de son enfance, son aventure, son voyage, ses rencontres, sa passion, ses amitiés, ses combats et sa liberté.