Pourquoi, moi, j’ai jamais de câlins ? est un bel album des éditions Kaléidoscope, à paraître le 15 janvier 2020. Un livre de Christian Jolibois et Marianne Barcilon, qui conte une histoire adorable, pleine de tendresse et de tristesse, d’amour.

En vacances chez son grand-père et sa grand-mère, un jeune hérisson découvre la campagne. Caché dans une haie, il regarde, émerveillé, une chatte et ses petits. Les ronrons de bonheur des six chatons font très envie au petit Picot, le hérisson. Il quitte sa cachette et se dirige vers la maman chat. Il demande s’ils peuvent lui faire une place, car il aimerait profiter des câlins, lui aussi. Joséphine, la chatte, se redresse, avec ses chatons, tous contre elle. Elle demande à Picot de passer son chemin, avec dédain. Elle le rejette en le traitant de cactus sur pattes. Penaud, le petit hérisson s’en va, il se demande pourquoi lui n’a jamais de câlins.

Le récit est très plaisant, un peu répétitif, ce qui est entrainant, pour les jeunes lecteurs qui vont s’en amuser, et pouvoir retrouver ces scènes marquantes. Ainsi de suite, caché dans la haie, Picot va découvrir des familles d’animaux qui partagent de moments de tendresse et de câlins ensemble. Mais lui de son côté n’a pas le droit aux câlins, alors, triste, il se pose des questions. L’histoire est touchante, amusante, avec une chute adorable, qui amusera les jeunes lecteurs. Le récit est très attendrissant, démontrant plusieurs façons de montrer son affection aux enfants, s’adaptant aussi à chacun. La lecture est agréable, bien rythmée, douce et amusante, accompagnée d’un dessin expressif, au trait fluide, fin et dynamique et à l’aquarelle douce et belle.

Pourquoi, moi, j’ai jamais de câlins ? est un très bel album, un petit coup de cœur, pour ce tendre hérisson qui cherche de l’affection. Le récit est tendre, amusant, parfois triste, mais avec une chute adorable et plaisante, le tout accompagné d’un joli dessin.