Les meilleures activités pour un EVJF en 2020

Les coutumes des enterrements de vie de jeune fille ont bien changé ces dernières années et le déguisement en sac poubelle de la future mariée maquillée comme un Joker version Joaquin Phoenix a peu à peu laissé place aux tenues tendances et

escarpins Louboutin. Et c’est tant mieux. À l’heure du partage endémique sur les réseaux sociaux, nous sommes heureuses de voir ces moeurs changer et enfin pouvoir foncer vers notre EVJF sans redouter la gêne occasionnée par des gages douteux.

Parallèlement au changement de ces habitudes, ce sont tous les codes de l’EVJF qui ont été bouleversés et les activités vulgaires tels que les striptease et autres beuveries sans limite ont vu naître de sérieux concurrents. Essayons de voir

ensemble les activités originales qui seront à l’honneur pour votre EVJF en 2020.

Les activités DIY

DIY pour “ do it yourself “ signifie que vous allez vous-mêmes participer à la création de votre oeuvre. Que ce soit un cocktail, une pâtisserie ou encore la confection d’un tote bag ou d’un tee-shirt brodé, vous allez adorer ces activités idéales pour un EVJF même quand il pleut. Parmi les idées EVJF les plus originales nous retrouverons la création de votre propre parfum ainsi que l’élaboration de cosmétiques (shampoings solides, savons, gel douches). De superbes idées innovantes et excellentes pour la planète (et notre porte-monnaie).

Les activités sportives

On aime bouger et on profite de son EVJF pour faire du bien à son corps. De nombreuses activités sportives ont vu le jour ces dernières années au grand bonheur des plus actives d’entre nous. On retrouve dans presque toutes les destinations EVJF des offres d’accrobranche, de laser-game ou encore des cours de danse énergiques. Au bord de mer les activités sportives se multiplient avec le stand up paddle, le kayak et autres skis nautiques. Pour les plus téméraires cet enterrement de vie de jeune fille sera peut-être l’occasion de tester le deltaplane ou le saut en parachute. Sensations garanties !

La soif de découverte

Organiser un EVJF est souvent une excellente occasion de découvrir une ville jusqu’alors inconnue par la plupart des participantes. Alors plutôt que de passer nos nuits au bar et nos journées à la plage, pourquoi ne pas en profiter pour visiter la

ville tout en participant à des activités ludiques. On citera par exemple la classique mais efficace chasse aux trésors ou encore les jeux de rôles grandeur nature pour découvrir la ville. On pourra aussi se contenter d’une visite de la ville en vélo voire même à pied pour en découvrir les moindres recoins.

On joue les actrices

C’est sans doute la grande tendance pour 2020. Si vous avez la chance d’organiser un EVJF à Deauville par exemple, vous pourrez participer à des activités très originales dans le monde de la mode ou du 7ème art.

En effet, il vous sera par exemple possible de réaliser votre propre court-métrage dont vous serez les héroïnes. Un scénario vous est proposé puis vous tournerez une dizaine de scènes qui, une fois montées, vous offriront le film de votre vie, idéal pour

diffuser au mariage.

Il vous sera également possible, au delà du traditionnel shooting photo, de réaliser un shooting de mode sous forme de vidéo. Conseillées par un professionnel de la mode, vou serez guidées pour défiler, poser, sourire, et regarder l’objectif de la

caméra avec votre plus beau regard. Là encore un fashion film sera monté à l’image des plus belles publicités télés.

Il vous sera également proposer de réaliser un clip dont vous serez tour à tour les interprètes et les actrices. Vous allez pouvoir danser, chanter et jouer comme votre star de la pop (ou du rap) préférée. De grands moments de rires en perspective non

seulement pendant la réalisation mais aussi au visionnage lors du mariage.

La future mariée en top model, on est donc désormais bien loin du déguisement en sac poubelle. Il ne vous reste plus qu’à vous décider sur le choix de vos activités en gardant impérativement cette notion en tête : c’est l’EVJF de votre meilleure amie,

pas le vôtre ! Alors on pense à ce qu’elle aimerait avant tout. Bel EVJF les filles !