Petits Cadors – Des coussins nomades pour les voyages !

Petits Cadors est une histoire de famille, qui débute en été 2019, avec un voyage pour les vacances. Ainsi naît, dans l’esprit de chacun, le coussin ISIDOR. Il sera, quelques mois plus tard, gagnant de l’émission Mon invention vaut de l’or et récompensé au concours Lépine.

Petits Cadors est donc une jeune entreprise familiale et française qui se préoccupe du sommeil des passagers, dans la voiture, durant les longs trajets. Une collection de coussins, qui veut apporter confort et réconfort, dans les vies trépidantes des enfants et adultes, où le sommeil et le repos ont été fortement dégradés. En effet, la marque fait remarque que se reposer est aussi essentiel que manger ou boire. Aussi, elle confectionne des coussins nomades, moelleux, astucieux et éco-responsables. Des coussins spécialement conçus, pour tous les moments de pause, dans les transports, à la maison ou à l’extérieur. Ils vont soutenir les cervicales et procurer une sensation de réconfort.

Parmi une gamme qui s’étoffe petit à petit, le coussin ISIDOR, le tout-premier, est celui de la voiture ! Un coussin, comme un berlingot, qui propose de se reposer en voiture, sans torticolis ! Il se fixe assez facilement et rapidement, grâce à une sangle et un mousqueton à un bout. Ainsi, le coussin ne tombe pas, dans les virages, ni lorsque la personne qui dort bouge. Le coussin se fixe à l’appuie-tête, pour garantir ce maintien, et éviter d’avoir la tête qui tombe sur la vitre. Il reste moelleux et plaisant, avec un tissu en coton, soit uni, soit imprimé. Des surpiqures permettent de bien maintenir l’ensemble du coussin, évitant les déformations. Il est lavable en machine, donc pratique du côté hygiénique !

Petits Cadors est une jeune entreprise française qui s’inquiète du sommeil des enfants et adultes, surtout lors des trajets. Ainsi, une collection de coussins nomades a vu le jour et a été récompensée, notamment ISIDORE, parfait pour les trajets en voiture, les départs en vacances ou en week-end. Des coussins à glisser au pied du sapin de Noël, ou à installer directement en voiture, pour le bien-être de tous les passagers !