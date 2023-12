Le 40e Printemps des Arts de Monte-Carlo aura lieu du 13 mars au 7 avril 2024

Du 13 mars au 7 avril aura lieu la 40e édition du Printemps des Arts. Une édition anniversaire qui s’annonce riche et pleine de surprises. Pour sa troisième année à la tête du festival, Bruno Mantovani a prévu de nombreuses nouveautés. 25 concerts et plus de 70 oeuvres jouées ; 13 ensembles et orchestres ; 500 artistes, 12 créations mondiales ; Carte blanche à 3 artistes et aux conservatoires ; 4 masterclasses. Des concerts déployés sur 17 lieux de la Principauté, 2 lieux de Nice.

” Ma fin est mon commencement ” , opus 3 Chants de la Terre

2024 verra le 3e opus de “Ma fin est mon commencement“, devise philosophique du festival qui est aussi le titre du rondeau de Guillaume de Machaut, une œuvre à l’époque d’avant-garde, qui a marqué l’émergence d’un nouveau style polyphonique au XIVe siècle.

Cette devise illustre une réflexion engagée par Bruno Mantovani dès sa première année, sur l’évolution stylistique selon les époques, offrant au public la confrontation entre œuvres de jeunesse et de maturité de grands compositeurs.





L’affiche de cette 40e édition illustrée par le photographe Sebastiao Salgado

Les images en noir et blanc du grand photographe Sebastião Salgado, acteur environnemental engagé, accompagnent cette 40e édition qui aura pour thème Les Chants de la Terre. Référence à un monument de l’histoire de la musique, Le chant de la Terre de Gustav Mahler, qui sera au centre de cette programmation 2024.

Mais dans ce prisme lié à la Terre, le festival évoquera de manière plus large le rapport qui existe entre l’homme et la Nature, le monde qui nous entoure et le monde animal. Une question centrale, plus que jamais d’actualité.

Des cartes blanches et plusieurs formes de création artistique

Parmi les thèmes de ce 40e Printemps des arts, 3 portraits d’artistes qui auront carte blanche : le violoncelliste Henri Demarquette – La cheffe Laurence Equilbey et sa formation Insula orchestra – Le quatuor Modigliani.

Ce Festival qui privilégie la musique est aussi un lieu où d’autres formes de création (cinéma, arts plastiques, danse, gastronomie, parfum) sont mises en relation et qui figurent parmi les nouveautés de ce Printemps des arts quadragénaire.

De nombreuses nouveautés et un accès gratuit à tout le festival aux moins de 25 ans

. Les siestes musicales

. Les immersions backstage

. Concerts-promenades au NMNM

dans l’exposition de Pier Paolo Calzolari

. Initiation aux Danses de bal Renaissance

. Un concert aux bougies

. Un concert famille

. Une projection de film : Le sel de la Terre

de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado

. Création d’un parfum d’intérieur « Chants de la Terre »

Pour plus de renseignements sur le programme de cette 40e édition et pour réserver : www.printempsdesarts.mc