Monstress, le quatrième tome, L’élue

L’élue est le quatrième tome de la série fantastique Monstress, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2019. Une bande dessinée prodigieuse de Marjorie Liu et Sana Takeda, toujours aussi captivante, intrigante et fabuleuse.

Il y a des années de cela, Kippa n’était qu’un tout petit être, une petite kitsune, si lumineuse. Un ancien se penche sur le berceau de la petite Kippa, affirme que sa lumière est appétissante, mais qu’il ne vient pas pour la dévorer…C’est à ce moment-là, que sa mère rentre, demandant à ne pas toucher à son enfant. L’ancien lui demande de se taire, sinon elle risquerait de le regretter. Puis, il lui affirme qu’elle sait très bien ce qu’il est venu faire, avant de s’en aller et de demander de ne rien dire à personne de tout cela. Alors qu’elle pose Kippa dans son berceau, elle s’aperçoit que le père, ivre, était présent ! Elle l’engueule, tandis que lui aimerait tirer profit de la bénédiction que Kippa vient de recevoir, de la part de l’ancien. Aujourd’hui, Kippa est en mauvaise posture, elle a été faite prisonnière, elle est loin de son amie, Maika.

Le récit est toujours aussi bien découpé, en plusieurs chapitres, permettant de mieux si retrouver, car la lecture est assez dense. Les évènements s’enchainent pour Kippa, la renarde faire prisonnière, qui semble assez courageuse et sage. Ce personnage a mûri. De l’autre côté, Maika et Corvin recherchent la renarde, tout en évitant les guerres et les tueries. Mais dans son nouveau périple, la demi-loup, va faire la rencontre de son père et ainsi découvrir quelques secrets qui entourent son passé. En plus de cela, elle va comprendre les enjeux qui sont en train de se jouer… La bande dessinée est réellement captivante, entrainant de nouveau les lecteurs dans ce monde fantastique et torturé, où différentes espèces se font la guerre, au lieu de s’entraider et d’apprendre à vivre ensemble. Le fantastique, la magie, les complots, la guerre, les massacres et les combats, sont toujours aussi présents, pour cette aventure incroyable à découvrir. Le dessin est également toujours aussi fascinant, avec un trait fluide et vif, très travaillé, un découpage énergique et des planches sublimes à voir.

L’élue est le quatrième tome de la saga fantastique Monstress, une bande dessinée qui relance l’intrigue, dévoilant quelques faits du passé de l’héroïne, et rélvélant un peu plus les pouvoirs de Kippa, annonçant un futur assez chaotique.