C’est Noël, c’est cadeau ! est un roman, pour les jeunes lecteurs dès 8 ans, paru en octobre 2019, aux éditions Gulf stream. Une histoire de Noël et de magie, moderne et plaisante à découvrir, pleine d’émotion et de rebondissements.

Ce mercredi-là, le jeune Gaspard révisait. Cela faisait trois semaines qu’il avait commencé, mais aujourd’hui était plus important que les autres jours. Le jeune garçon ne révisait pas ses tables d’addition, ou sa lecture. Il révisait ses catalogues de Noël… En effet, chaque jour, de nouveaux catalogues arrivaient dans la boîte aux lettres, et il faisait bien attention à ce que sa mère ne les jette pas. Il se devait de consulter chacune de ces revues publicitaires, pour les comparer, les étudier et pour choisir. Choisir était la chose la plus difficile à faire. Aussi, Gaspard auscultait chaque page des catalogues, même celles qui proposaient des jouets qui ne lui correspondaient pas, pour préparer soigneusement sa liste au Père Noël.

Au début de l’ouvrage, les différents personnages de l’histoire sont présentés, avec leurs différentes caractéristiques. Ainsi l’on y découvre Gaspard, sa maman Babette, sa grande sœur Léonie, Victor et Marjorie. Gaspard s’affaire et veut faire au mieux, pour envoyer une lettre et sa liste au Père Noël, son plus grand héros ! Il ajoute même une belle petite carte, qu’il a trouvé dans un cendrier du salon. Malheureusement, il s’agissait d’un ticket gagnant, mis de côté par sa maman, et le jeune garçon ne comprend sa bêtise, que lorsqu’il se fait gronder comme jamais. La lettre, quant à elle, est déjà postée… Contrairement à ce qu’indiquent le début du livre et la couverture, le héros n’est pas Gaspard, mais plutôt sa maman, qui va faire une course folle, pour tenter de récupérer son ticket gagnant. Le récit est plein de rebondissements, avec une fin pleine de magie de Noël. Les chapitres sont bien découpés pour les jeunes lecteurs, offrant une lecture adaptée et bien rythmée. Quelques illustrations accompagnent parfaitement l’histoire.

C’est Noël, c’est cadeau ! est un roman pour les jeunes lecteurs, dès 8 ans, qui propose un nouveau conte de Noël, moderne et amusant, avec ce brin de magie de Noël, que l’on aime à retrouver en cette période…