Ratafia Delirium T1 : « Le mal blanc » chez Glénat 

Après moultes aventures pittoresques par delà les mers, les pirates de la série « Ratafia » (en 8 tomes) se satellisent !!! Le premier tome de cette nouvelle série inter-sidérale de « Ratafia Delirium » s’intitule : Le mal Blanc. Paru depuis le 8 janvier aux Éditions Glénat/Vent d’Ouest, on y retrouve nos pirates complètement barrés, cette fois dans l’espace. À la recherche d’une source de jouvence, ils vont être les victimes d’effets secondaires pas très « cool » !!! (Une BD à partir de 8 ans jusqu’à un âge qu’on ne nommera pas !)

Le décor :

Au fin fond de l’univers, le Capitaine et ses acolytes découvrent une île mystérieuse où se cache une source réputée pour ses effets de rajeunissement. Les joyeux débiles drilles chantent à coeur joie. Puis, désignent une victime le goûteur, qui aura l’infini honneur de déguster le premier un verre de ces eaux de jouvence !!

C’est Gaspard qui s’y colle. Malgré une odeur assez spéciale, celui-ci boit une lichette du fameux breuvage. Et soudain, pris d’un malaise, il se tord de douleurs.Puis, ses yeux se vident, sa peau devient toute palotte. C’est la cata !!!

Le voilà atteint d’une maladie inconnue que les autres pensent être de « l’herpès de jouvence » !! Mais que nenni … c’est bien plus grave : Gaspard est zombifié et dés qu’il touche quelqu’un, celui ci l’est à son tour !!

La maladie se propage vitesse grand V. Et l’équipe prise de panique, compte abandonner ses collègues. Mais, on les rappelle au bon sens . Ils récupèrent finalement leurs ouailles contaminés, avant de les enfermer dans un caisson d’apesenteur et de filer trouver un toubib rapide-presto !!!!

Parviendront-ils a trouver quelqu’un d’assez calé pour trouver un remède et repartir sur les routes du piratage afin de s’enrichir à nouveau ??…

Le point sur la BD :

On ré-enclenche une nouvelle série d’aventures pittoresques et hilarantes avec ce « Ratafia Delirium » aux Éditions Glénat /Vent d’Ouest. L’action dérive des mers du globe à l’espace intersidéral, avec un vaisseau digne de celui d’Albator !!! Mais avec un équipage complètement barré, dont les dialogues oscillent entre calembours et jeux de mots. Nicolas Pothier dépoussière son « Ratafia » en y ajoutant du mort vivant, du « star trek » (cf les combinaisons spatiales sur la couv!), du « Alien », du GOT et même du Robinson Crusoe. Mais aussi un brin de cynisme sur la société et ses moyens de santé !! Tout cela tombe à point nommé avec l’épidémie actuelle en cours. Sauf pour la dangerosité, à moins que vous clampsiez de rire !!

Frédérik Salsedo reprend du service après avoir laissé sa place, le temps de quelques tomes, à Johan Pilet, dans le rôle du graphiste !! Pour un tome, où les « bestioles » spatiales sont toutes plus créatives les unes que les autres et les personnages spécifiques. Une mise en couleur très « psychédélique » pour parfaire l’ambiance, par Sylvain Lauprêtre !!

Un ensemble aussi plaisant graphiquement que scénaristiquement !

La conclusion :

N’ayez pas peur du virus du « Mal blanc » exposé dans ce premier tome de « Ratafia Delirium » aux Éditions Glénat / Vent d’Ouest ! Personne ne peut mourir d’une bonne marade, tellement bienvenue à l’heure actuelle (cf les infos !) résultant des bourdes d’une bande de pirates aussi attachante que délirante !!!