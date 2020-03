Bone Parish, le premier tome

Bone Parish est un nouveau thriller horrifique, qui débute avec ce premier tome paru aux éditions Delcourt, en février 2020. Une bande dessinée de Culeen Bunn, Jonas Scharf et Alex Guimaraes, fascinante, inquiétante, d’épouvante et d’addictions.

Dans la rue, un homme crie et chante. Il est en sueur, en transe, les yeux perdus dans le vide et avec un restant de drogue, sous le nez. C’est comme s’il était une rock star, il se croit sur scène, devant ses fans, en train de chanter la mort. Alors qu’il fait son show, un sachet de drogue tombe à terre. Non loin de là, Dante regarde la scène et se dit qu’il aurait dû attendre qu’il rentre. Quatre personnes s’approchent de lui et lui demande s’il est bien Dante. Ils voudraient La cendre, et on leur a dit qu’il en vendait. Il paraît aussi que ça défonce et que ça fait voir des trucs. Dante explique alors aux quatre jeunes gens que La cendre ne fait pas que voir des trucs, elle propose une expérience et tu vis les choses. Mais pour avoir La cendre, il faut allonger la monnaie, parce que le trip coûte cher… Dante souris et propose un petit sachet du bout des doigts.

C’est un polar horrifique, un thriller bien mené, qui est à découvrir ici. Une famille a mis au point une nouvelle drogue qui arrive à trouver son public. Tellement, que les gens viennent de plus en plus loin pour s’en procurer et l’essayer. La fabrication de cette drogue est secrète, mais demande un ingrédient bien particulier. En effet, des cadavres sont déterrés, pour pouvoir être intégrés dans la recette. La drogue plaît tellement qu’une guerre semble se former pour déstabiliser la famille détentrice du secret, et prendre le contrôle de la production et de la distribution de la drogue. Le scénario est bien mené, avec un découpage efficace, notamment en plusieurs chapitres. La bande dessinée est addictive, comme cette drogue, aux effets hallucinants, aux visions d’horreur et dangereuse. Les personnages et les éléments se mettent efficacement en place dans ce premier tome, qui promet une suite bien rythmée. Le dessin est assez réaliste, bien structuré et très plaisant à découvrir, offrant un univers beau et inquiétant.

Bone Parish est une nouvelle série qui débute avec ce premier tome, une bande dessinée qui présente un récit fascinant d’horreur nécromantique, un polar horrifique et un thriller fantastique, inquiétant et captivant, annonçant les prémices d’une future guerre autour de la drogue…