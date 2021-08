Chance et Celsius – Deux nouveaux romans jeunesse aux éditions Gulf Stream

Chance et Celsius est une nouvelle série de roman jeunesse, des éditions Gulf Stream, qui propose donc deux titres intitulés Un petit frère venu de l’enfer ! et La Fonte des classes. Deux ouvrages, entre humour et fantastique, de Sophie Noël, Maxime Fontaine et Yllya, paru en août 2021.

Chance observe les allées et venues de son voisin, adossée à la fenêtre de sa chambre. Depuis quelques jours, monsieur Grinchpoil essaie d’attraper un couple de mésanges qui picorent ses plantations ! Mais les oiseaux s’avèrent plus rapides que le vieil homme qui semble s’agiter un peu trop… Chance reste aux aguets, car dans un accès de colère, son voisin pourrait bien jeter quelques pierres ! Alors la jeune héroïne en herbe pourrait voler au secours des plus faibles…

Dans la classe, mademoiselle Vamp s’énerve et demande une nouvelle fois à tirer les rideaux lorsqu’elle arrive. La professeure demande à Chance de le faire, mais la jeune fille tente de se lever de sa chaise sans résultat ! Mademoiselle Vamp s’énerve, mais la jeune élève répond aussitôt qu’elle est collée à sa chaise. C’est à ce moment-là que toute la classe se retourne vers elle. La jeune fille devient immédiatement toute rouge, comme une tomate.

Voici une nouvelle série pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, à découvrir et lire. Chance et Celsius sont demi-frère et sœur, d’une famille tout juste recomposée. C’est ce que l’on découvre dans le premier tome, qui présente surtout les deux héros, leurs caractères et leur relation. Deux héros particuliers, aux pouvoirs extraordinaires qui se retrouvent dans une classe d’élèves singuliers, tout comme les professeurs. L’univers est fantastique et amusant, un brin décalé et très plaisant. Avant la lecture, les différents personnages sont présentés, afin de se retrouver facilement. Les romans sont découpés en plusieurs chapitres, à travers le texte, sont à retrouver, des cases, planches, pour une dynamique de lecture moderne et vivante, plus immersive. Le dessin est rond, doux, plaisant et expressif.

Un petit frère venu de l’enfer ! et La Fonte des classes sont les deux premiers titres de la nouvelle série des éditions Gulf Stream, Chance et Celsius, qui présente deux demi-frère et sœur, qui vont s’agacer l’un l’autre, pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi devoir unir leurs forces et pouvoirs pour mener une enquête…