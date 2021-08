Béaba innove : Gamme de nettoyants et désinfectants 100 % naturelle

Béaba, qui ne cesse d’innover, propose une toute nouvelle gamme de nettoyants et désinfectants 100 % naturelle dédiée aux tout-petits. Soit, plusieurs produits d’hygiène essentiels et made in France. De quoi rassurer les parents concernés par la composition des produits qu’ils utilisent au quotidien.

Béaba veille à la santé de nos bambins

Béaba se sent concernée par les besoins des parents depuis 30 ans. La marque fait en sorte de faciliter leur quotidien avec divers produits de puériculture autour des repas, de la toilette, du confort, des jeux, des sorties, etc. Et avec cette nouvelle gamme basée sur l’hygiène, elle innove clairement, puisque peu de produits de ce genre sont proposés dans le commerce.

La gamme se compose de 3 produits, à savoir :

Liquide vaisselle

Nettoyant toutes surfaces

Mousse mains

Chaque produit porte la mention made in France, très appréciable pour les consommateurs. Ils sont formulés sans parfum chimique ni alcool, composés de 100 % d’ingrédients d’origine naturelle. Et la gamme est testée dermatologiquement, de façon à convenir aux bébés à partir de 3 mois. Enfin, ils sont à petits prix, ce qui n’est pas négligeable !

Zoom sur les produits

Nous avions envie de vous présenter chaque produit pour que vous puissiez vous en faire une idée précise. Vous verrez qu’ils se complètent à merveille, ils seront parfaits pour nettoyer et désinfecter l’environnement de bébé.

Liquide vaisselle

Le liquide vaisselle a été pensé pour venir à bout des résidus de lait et de nourriture qui sont responsables des bactéries. Il sera donc notre meilleur allié pour nettoyer les différents accessoires de puériculture, du type tétine, biberon ou vaisselle. Ainsi, nous sommes sûrs que ce que nous utilisons n’est pas toxique pour eux, ce qui est plutôt rassurant pour ce genre de produit. Nous avions peur qu’il ne nettoie pas suffisamment, alors qu’en réalité il est bien dégraissant, idéal pour la vaisselle de toute la famille. Nous confirmons qu’il ne possède aucune odeur. Il est glissé dans une bouteille de 500 ml et proposé au prix de 4 €.

Nettoyant toutes surfaces

Le nettoyant toutes surfaces fait partie des indispensables du moment. Il est pratique, avec son spray qui permet de diffuser le produit sur toute la surface à nettoyer. Il a un léger parfum de chlorophylle, très discret. L’idée étant de désinfecter les tables sur lesquelles jouent les bébés. Car on le sait, durant les premières années de leur vie, leur système immunitaire est en plein développement, donc plus à même d’attraper des virus. Sa formule est d’origine 100 % végétale et minérale. Son format de 500 ml permet une longue utilisation. Le tout, au prix de 7 €.

Mousse mains

La mousse pour les mains fait partie des produits qui nous intriguaient le plus, car nous pensions que ce genre de produit était essentiellement dédié aux parents. En réalité, Béaba propose sa version clean qui peut s’utiliser sur les bébés à partir de 3 mois. Ici, il est donc question de venir à bout des microbes que les enfants attrapent essentiellement par les mains. Pour prévenir les infections que cela peut causer, entre deux lavages, Béaba propose ce produit qui permet d’éliminer 99 % des bactéries, levures et virus. Bien sûr, elle est sans alcool, sans éthanol et sans parfum. La peau des bébés est donc protégée des bactéries tout en restant douce, car la mousse n’est pas du tout irritante. Elle est proposée sous deux formats : en version poche de 50 ml et 250 ml. Prix respectifs : 4 € et 10 €.

Avec le code CLEAN, la livraison est offerte pour la nouvelle gamme de désinfectants.