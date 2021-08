Vico – 60 ans de savoir-faire et de dégustation

Vico, marque française et surtout picarde, ne cesse d’innover et de se réinventer, pour accompagner tous les moments conviviaux, en famille ou entre amis. Des pique-niques en passant par l’apéritif, la marque use de son savoir-faire pour présenter quelques nouveautés.

Vico, marque française de chips et de petites gourmandises pour l’apéritif, ne cesse de surprendre et d’innover, présentant quelques nouveautés, pour cette année. Il y a La gourmande Jambon de pays, une chips ondulée à la saveur jambon de pays, fabriqué en France, sans conservateur et sans colorant, il y a aussi, en édition limitée, L’estivale Saveur Tzatziki.

Pour cet été, en édition limitée, nous avons pu découvrir L’Estivale Saveur Tzatziki. Une recette de chips à l’arôme naturel, sans exhausteur de goût, sans colorant, sans conservateur et sans huile de palme. C’est une invitation au dépaysement et au voyage, avec une envie d’ailleurs, par cette saveur tzatziki. De belles chips ondulées de pommes de terre, qui pleine de saveurs, avec un petit goût de fraîcheur. Concombre, crème et menthe viennent compléter les petites bouchées apéritives de l’été, avec ces chips adorables, croquantes, surprenantes et gourmandes.

Ainsi, chaque année, des nouveautés sont à déguster, savourer et partager, en famille ou entre amis, avec la marque Vico qui, portée par son goût de bien faire, a à cœur d’accompagner ces moments de convivialité, que l’on aime tant. Des instants gourmands, qui invitent au voyage, à la découverte, mais aussi aux souvenirs, avec certains incontournables, pour lesquels on craque toujours. Vico souhaite toujours offrir le meilleur, à travers des recettes améliorées, afin de se régaler, avec des produits français de qualité.

Vico, marque française de chips et produits croquants apéritifs, ne cesse de surprendre et de se réinventer, avec des nouveautés à découvrir chaque année. Cet été, L’Estivale Saveur Tzatziki accompagne tous les moments conviviaux et gourmands, à partager en famille ou entre amis.

La marque française Vico est à retrouver par ici…