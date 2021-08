Robert E. Howard – Conan le Cimmérien

Conan le Cimmérien est un roman, le premier de trois volumes, qui rassemblent l’intégralité, et plus encore, des aventures de Conan. Un bel ouvrage paru aux éditions Bragelonne, en juillet 2021, qui présente donc les premières aventures du personnage de fiction de Robert E. Howard.

Le silence était inquiétant et l’obscurité spectrale. Ils régnaient sur les tours luisantes et les flèches enténébrées. Dans la pénombre d’une allée perdue, dans un dédale de ruelles tortueuses, quatre silhouettes masquées sortaient en hâte par une porte, qu’une main sombre venait d’ouvrir. Les quatre individus étaient muets, enveloppés dans leurs capes, et s’éloignaient prestement, silencieusement, comme des fantômes. En retrait, un sinistre personnage s’encadrait dans la porte restée entrouverte. Ses yeux semblaient luire dans la pénombre. Avant de refermer la porte, l’homme prononça quelques mots étranges et lugubres. Le géant sombre, à la peau sombre, fit demi-tour, pour longer un couloir…

L’ouvrage, de plus de 500 pages, débute avec un sommaire, une introduction dense par Patrice Louinet, une présentation de la Cimmérie, suivie de plusieurs récits de Conan le Cimmérien. Des appendices, des notes et autres informations viennent compléter le livre, afin de découvrir toute l’œuvre de Robert E. Howard et l’univers de Conan. Le héros puissant est donc à retrouver dans ses premières aventures, présentées dans l’ordre de leur rédaction. Les histoires sont à découvrir dans leur version authentique, traduites à partir des manuscrits originaux, pour retranscrire au mieux ces aventures à l’imaginaire occidental et fantastique. La lecture est plaisante, immersive et fabuleuse, passionnante pour les tous fans de Conan, qui retrouveront ainsi quelques récits incontournables et d’autres moins connus.

