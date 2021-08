J’ai envie ! – Un livre à rabats amusant

J’ai envie ! est un livre à abats, de Michaël Escoffier et Karine Bélanger, paru aux éditions Flammarion, en avril 2021. Un livre animé, très drôle, qui propose aux jeunes lecteurs d’aider le lapin, qui a une envie pressante, à ouvrir les portes des toilettes…

Un petit lapin blanc, au museau rouge, court. Il a l’air pressé. Tout en accourant, il explique qu’il a envie, qu’il a envie… En effet, le petit lapin est pressé d’aller aux toilettes, il a envie de faire pipi ! Alors qu’il arrive aux toilettes, il s’arrête devant une porte, mais semble trop petit pour l’ouvrir. Ainsi les enfants sont invités à soulever le rabat, pour ouvrir cette porte, afin que le petit lapin puisse aller faire pipi. Malheureusement pour le lapin, il y a déjà quelqu’un assit sur les toilettes, un garçon qui fait un casse-tête carré et coloré. Le lapin continue donc et s’arrête devant la deuxième porte…

Ainsi de suite, le lapin va s’arrêter devant toutes les portes, que les jeunes lecteurs vont pouvoir ouvrir, afin de venir en aide au petit animal, mais aussi pour découvrir, avec surprises, ce qui se cache derrière. En effet, le petit lapin n’a pas fini de se retenir, pour le plus grand bonheur des enfants, qui vont s’amuser à découvrir de drôles de scènes. Dans les toilettes, il y a un super-héros, une sorcière, une licorne, un loup, une fée… Autant de personnages insolites, que les bambins auront plaisir à retrouver et découvrir dans de curieuses postures ! Le texte est très simple, avec ce petit lapin qui s’empresse d’aller aux toilettes et de trouver un cabinet vide. Le dessin est simple, rond et expressif, avec quelques détails amusants.

J’ai envie ! est un livre à rabats amusant, des éditions Flammarion, qui invite les enfants à venir en aide à un petit lapin qui a une envie pressante. Malheureusement pour lui, il va falloir patienter jusqu’à trouver une toilette vide, en attendant les enfants s’amusent à trouver de drôles de personnages !