800 exercices de conjugaison – Spécial junior !

800 exercices de conjugaison est une nouvelle édition de l’ouvrage pour les élèves de primaires, du CE2 au CM2, pour réviser toutes les conjugaisons. Un ouvrage paru en juillet 2021, parfait pour cette rentrée, afin d’accompagner les élèves pendant leur année scolaire.

Le livre spécial junior est un ouvrage complet, qui présente clairement et simplement la conjugaison des principaux verbes qu’un élève doit connaître pour pouvoir aborder, dans les meilleures conditions, son entrée au collège. Après un avant-propos présente le guide, avant de découvrir les rectifications orthographies et le sommaire très complet. Ainsi le livre se compose d’une introduction, des temps simples de l’indicatif, des temps composés de l’indicatif, d’autres modes, des valeurs et concordance des temps et des confusions à éviter. A chaque partie, les verbes et les niveaux sont indiqués, afin de pouvoir mieux se retrouver. Les corrigés sont à retrouver à la fin de chacune des parties.

Ainsi, à chaque leçon, il y a un temps pour observer et lire, puis un autre pour retenir, progresse et enfin s’entraîner, pour vérifier les acquis, avec l’aide de petits exercices. Le livre est très complet, avec 160 fiches qui présentent les règles de formation des temps, les valeurs, la concordance des temps, les confusions à éviter… 130 tableaux de conjugaisons clairs et progressifs sont également à retrouver, suivant les instructions des programmes de CE2, CM1 et CM2. Les leçons sont claires et détaillées, suivies d’exercices sous forme de QCM pour s’entraîner et vérifier si les conjugaisons et les temps sont bien intégrés. Les corrigés sont éclairés, avec des explications afin d’aider les enfants qui n’auraient pas réussis à conjuguer correctement. Enfin, un index des verbes est à retrouver à la fin de l’ouvrage, pour s’y retrouver plus rapidement.

800 exercices de conjugaison est un guide complet, des éditions Larousse, spécial junior, pour les élèves de CE2 au CM2, qui propose de réviser progressivement la conjugaison, afin d’avoir en main, pour la rentrée en 6ème, toutes les connaissances nécessaires et surmonter quelques difficultés.