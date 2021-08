Charlock – L’affaire du collier

L’affaire du collier est le troisième tome de la série des éditions Flammarion, Charlock, de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe. Un petit roman, paru en avril 2021, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, qui présente une nouvelle vie et une nouvelle enquête pour le petit chat.

Charlock est un petit chat qui possède plusieurs vies. A chacune d’elles, le petit félin se retrouve dans un nouvel endroit et une autre époque. Ainsi, Charlock se retrouve cette fois-ci au château de Schönbrunn, en Autriche, en 1763. L’animal essaie de rassurer son ami Attila, un mandarin qui va bientôt devenir papa. Mais leur discussion va rapidement prendre fin, avec l’arrivée de Franz. Le chien explique qu’une catastrophe s’est produite. Le collier de la reine a disparu, alors que le bal a lieu le soir même ! Aussitôt, Charlock traverse plusieurs salons avant d’arriver devant la chambre royale. C’est là que la reine demande au petit chat d’enquêter…

Voici donc une nouvelle enquête pour le talentueux et adorable chat, qui va, avec l’aide de ses amis animaux, tenter de retrouver le collier de la reine à temps pour le bal du printemps. Le roman est bien découpé, en chapitres courts, permettant aux jeunes lecteurs de faire des pauses si nécessaire. L’histoire est entrainante, captivante, avec l’intrigue qui prend dès le début, les personnages attachants, drôles et courageux et les dialogues percutants par moments. Le récit est dynamique, avec des rebondissements, de l’humour, de l’action et du courage pour les animaux qui se lancent dans une enquête palpitante. Le récit est accompagné de superbes illustrations colorées, aux traits fin et fluide, travaillés et doux.

L’affaire du collier est un nouveau titre de la collection Charlock, des éditions Flammarion, qui présente une nouvelle vie et une nouvelle enquête pour le petit chat détective, entouré d’amis déterminés, courageux, attachants et drôles.