Markal – Marque française d’alimentation saine et équilibrée

Markal, depuis 1936, s’intéresse aux produits alimentaires que nous mangeons tous, Aussi, dans une démarche volontaire d’engagements avec des producteurs sélectionnés, entre savoir-faire et respect de la Terre. Ainsi, la matière première est au cœur de l’épicerie présentée par la marque française, salée et sucrée. On y retrouve donc du blé, des farines françaises, du riz, du quinoa, de l’huile… Il y a aussi des produits fabriqués à découvrir et déguster, comme des sauces, plats cuisinés, gâteaux, biscuits, desserts, entre autres.

France Net Infos propose de découvrir le riz de Camargue Bio, un aliment sain, français, biologique, pour les salades d’été ou pour manger mieux à la rentrée ! La marque française présente différents riz, avec entre autres des riz de Camargue. Parmi cela, le riz de Camargue IGP long blanc, qui est un signe de qualité, attestant également de l’origine du produit. Un riz long, léger, blanc, qui se cuit en une quinzaine de minutes, et ne colle pas. Ainsi, ce riz long blanc se dégustera en plats cuisinés, en accompagnement avec des sauces ou encore froid, en salade.

Le riz de Camargue IGP long complet est également à découvrir et à déguster. Ce riz est plus fort, il est aussi plus rassasiant, avec des minéraux, vitamines et fibres en plus. L’aliment bio est récolté très mûr, afin que son goût s’affirme, et est lentement séché. Le riz complet se cuit plus longtemps aussi, pour une meilleure dégustation, il accompagnera les plats de poisson, de viande et de légumes, ou se dégustera en salade froide en entrée.

Markal, marque française d’épicerie saine et équilibrée propose, entre autres produits, du riz français, de Camargue, à déguster chaud en accompagnement, ou froid en salade, pour l’été ou la rentrée, afin de manger bio, naturel et français.

