Charlock – Le chabominable Monstre des Neiges

Le chabominable Monstre des Neiges est le sixième tome de la série jeunesse Charlock, des éditions Flammarion, paru en février 2023. Un roman jeunesse, de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe, qui présente une nouvelle enquête pour le chat Charlock.

Charlock est à retrouver en Suisse, en 1976. Le chat sent ses poils vibrer sous les ronflements de sa maîtresse. Mamzelle Marcelle s’était assoupie à la minute où le train avait commencé à rouler. Le chat, installé sur les genoux de sa maîtresse, jetait un œil inquiet vers son sac de voyage. Il surveillait et demandait à Magali de ne pas lui faire regretter de l’avoir emmené. La petite souris expliquait qu’elle étouffait là-dedans ! Elle sortit alors son museau, pour sentir l’air frais. Charlock lui demandait de ne pas se faire remarquer. En effet le train était rempli de dames prêtes à hurler à la simple vue d’un rongeur…

Une nouvelle enquête pour le chat, mais une nouvelle aventure à suivre, pour les jeunes lecteurs, qui vont rapidement se plonger dans ce nouveau tome. En effet, le récit est toujours aussi plaisant et captivant, tout en offrant une note d’humour appréciable. Le chat et la petite souris se retrouvent dans un village, en Suisse, à tenter de découvrir ce qui terrorise tous les animaux des environs. L’intrigue est plaisante, avec une créature mystérieuse et des rumeurs inquiétantes… Le roman découpé en plusieurs chapitres, reste facile à lire, pour les enfants, contents de retrouver le petit héros, et une nouvelle enquête. Le dessin de Benjamin Lacombe vient agrémenter le récit, avec son trait délicat et travaillé.

Le chabominable Monstre des Neiges est un nouveau tome de la série jeunesse Charlock, des éditions Flammarion. Un roman captivant, dans lequel il est plaisant de retrouver le chat, dans une nouvelle vie et enquête, accompagné par son amie Magali, la souris.

