Forgotten Blade : Un comics à la croisée des genres chez Ankama Éditions 

Un comics à la croisée des genres, sci-fi/mythologie, à la recherche des origines d’un monde construit sur un mensonge.

Merveille graphique et scénaristique, à découvrir chez Ankama depuis le 10 mars 23.

Forgotten Blade, Le décor :

« Au commencement étaient le Patriarche et la pierre des origines. De leur union jaillirent les cinq rivières qui abreuvent notre terre… »

Il fut un temps où le guerrier prophète, Loquan eût l’arrogance de vouloir renverser l’ordre établi de l’église. Arrivé aux portes de la Citadelle, la Haute Devineresse Tenna, lui proposa de combattre son meilleur guerrier : Ruza, le crasseux. Un homme que jamais personne n’eût vaincu portant la Forgotten Blade. Le combat fut rude, mais Loquan finit dans la rivière des flammes sacrées, interpellant Ruza le crasseux, par ses dernières paroles : « Patriarche, j’ai failli à ma mission… » …

15 cycle ​s​ plus tard. Cité du vide.

Tandis que les hommes s’abreuvent de la rivière du vide pour oublier leurs souvenirs, une femme arrive dans la Cité pour retrouver l’homme qui a causé sa peine. Dans une des tavernes, se trouve cet ancien guerrier invincible : Ruza. Et c’est lui qu’elle est venue trouver. Tandis qu’il boit tranquillement accoudé au bar de la taverne, un groupe d’hommes tentent de chatouiller son ego. Mais il balaye ces inconscients d’un revers de main, sans même toucher à sa fidèle compagne : son épée, la légendaire Forgotten Blade.

Il quitte les lieux, poussé au-dehors par le propriétaire de la taverne, qui s’insurge du bazar mis dans son établissement.

Mais, par-delà les ruelles, il se sent suivi. Et soudain, il pousse son poursuivant dans un traquenard, et parvient à le mobiliser. Ce n’est autre que cette étrange femme, une chamane, arrivée sur les lieux quelques minutes plus tôt. Il semble qu’elle en connaisse un peu plus que lui sur sa propre épée, et qu’elle détienne des informations sur son créateur.

La chamane lui propose un marché, qu’il trouve farfelu sur l’instant : « Tuer le Patriarche » …

Le point sur le comics :

Époustouflant, dès les premières pages ! On commence le récit avec le détail d’un monde et d’un univers, comprenant une histoire propre avec un passé houleux et un peuple dont l’origine est inconnue. Le début d’un scénario grandiose de Tze Chun, qui nous happe en six chapitres. Scindant en parties distinctes chaque nouveau pas, vers un dieu mystérieux.

Forgotten Blade est une sorte de récit initiatique. Le peuple actuellement asservi par une inquisition, qui se veut être la parole du « Patriarche »de l’origine, est bafoué depuis le début.

Mais, grâce à ses deux protagonistes principaux, totalement opposés, la menace pèse sur un équilibre imposé qui va faire éclater toutes les croyances acquises !!! C’est en suivant le rustre guerrier invincible, qui permet à l’Église des années plus tôt, de prendre le pouvoir, grâce à sa mystérieuse épée. Et en l’associant à une mère meurtrie par la perte des êtres chers que le récit prend des proportions totalement inattendues.

L’intégralité de cet album en one shot aux Éditions Ankama, se pare de graphismes fouillés. Le tout d’une force et d’une maîtrise parfaite de Toni Fejzula.

La conclusion :

Un comics Ankama dont les ambitions et la virtuosité de ses auteurs en font un must have total du genre !!! On succombe aux charmes de Forgotten Blade et son scénario quasi-mystique sci-fi, prend une proportion universelle, avec cette histoire surprenante, à la fois forte et dramatique.

Coup de cœur total, pour ce one shot, qui transporte, passionne et étonne en une seule fois.