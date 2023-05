Mon Papy Titanic – Ed. Bamboo

Mon Papy Titanic est un album plein de tendresse, des éditions Bamboo, paru fin mats 2023. Une bande dessinée de Falzar et Marco Paulo, qui présente les aventures d’un papy et de sa petite fille qui vient s’installera chez lui, le temps que les parents se retrouvent.

Une petite fille joue à un jeu vidéo, sur sa tablette. Alors qu’elle est sur le point de battre son record, elle entend ses parents se disputer. Dans la cuisine, les deux adultes ne sont pas d’accord, et le font bien entendre. La jeune fille semble en avoir marre. Alors, elle part dans sa chambre, elle prépare un sac et s’en va, en claquant la porte. A quelques pas de là, elle sonne chez son grand-père. Le vieil homme est surpris et lui demande quel vent l’amène. Puis, n’attendant pas la réponse, il lui demande de l’aide. Il a perdu quelque chose, qu’il a fait tomber lorsque sa petite fille a sonné. Le vieil homme se met par terre, cherche sous son fauteuil, avant d’en ressortir une petite pièce. Il a retrouvé un petit canot, pour le mettre avec son Titanic. Puis, il comprend rapidement que la petite Rose a également besoin d’un canot de sauvetage….

Le récit présente différentes quelques belles situations aussi tendre que cocasses, entre un grand-père et sa petite fille. Une belle relation d’un grand-père qui va s’occuper de sa petite fille, quelque temps, afin que les parents, qui se disputent trop, ne se retrouvent. Le quotidien du papy solitaire va être bouleversé par l’arrivée de Rose, jeune fille intrépide. Des moments de tendresse, de complicité, mais aussi des situations cocasses rythment la bande dessinée, très agréable à lire. Une expérience, tant pour les deux personnages, rapidement attachants, qui vont vivre quelques aventures fantasques et mouvementées. Une belle relation intergénérationnelle, qui donne envie de laisser les petits enfants avec les grands-parents… Le dessin est rond, doux et expressif, offrant un joli univers coloré.

Mon Papy Titanic est un album délicat et plein de tendresse, des éditions Bamboo. Un ouvrage touchant et amusant, qui présente la vie d’un grand-père quelque peu bousculée par l’arrivée de Rose, sa petite fille, qui va s’installer chez lui, le temps que ses parents se retrouvent…

