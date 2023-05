Demain je vole.. à votre secours

Partagez





Et soudain le silence.

Vous décidez d’arrêter de parler.

Vous fuyez le bruit extérieur.

Vous vous enfermez et vous vous renfermez.

Vous êtes enfin vous-même. Que ressentez-vous ?

Christine Bonnard a longtemps hésité à nous dévoiler son clown. 10 ans. Patience se faisait désirer. “Et c’est dans le chaos ambiant de ces dernières années, quelque part entre terrorisme et pandémie, que je me suis viscéralement reconnectée à ce clown pour pouvoir continuer, à travers lui, à donner autant d’amour que je pouvais et à renouer les liens.“

Patience est à la petite voix qui nous fait tenir debout. Quand la raison nous a quitté. Face à l’inconnu, au lendemain qui déchante. Une antichambre où l’on peut s’abandonner sans être juge. “Demain je vole” est une bouée de sauvetage qui respire la joie de vivre.

Demain je souris

Enfermée dans sa chambre, Christine Bonnard collectionne les nez de clown. Chaque nez à son humeur. Toutes sont tournées vers l’extérieur et dessinent les contours d’une société anxiogène. Si effrayante qu’on préfère en rire.