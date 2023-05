“Pour l’honneur” de Philippe Guillard au cinéma le 3 mai : interview de Mathieu Madénian et Olivia Bonamy

“Pour l’honneur” sort mercredi en salles. Comme “Le fils à Jo” réalisé douze ans plus tôt, le nouveau film de Philippe Guillard se passe dans le Sud Ouest et parle du rugby, deux thèmes particulièrement chers au coeur de cet ancien rugbyman devenu réalisateur. Mais, autant le préciser tout de suite, le rugby n’est pas le sujet principal de “Pour l’honneur”. Il est, pourrait-on dire, un prétexte pour aborder des valeurs humaines essentielles comme l’intégration, la solidarité, le vivre ensemble. Il s’est inspiré d’une histoire vraie, celle de migrants demandeurs d’asile installées dans un petit village en Italie, qui ont réussi à s’intégrer grâce à l’équipe de foot locale, et malgré l’hostilité de la plupart des habitants.

“Pour l’honneur” commence par une banale guerre de clocher comme il peut en exister dans des villages voisins. Dans le Sud-Ouest, Trocpont-sur-Vézère et Tourtour-les-Bains sont ennemis depuis toujours et le prochain derby entre les deux équipes de rugby n’est pas près d’améliorer la situation. Un jour, un car de demandeurs d’asile arrive à Tourtour, provoquant la colère de ses habitants. Ils sont hébergés par les gérants de la seule auberge du village (Olivier Marchal et Olivia Bonamy). Peu à peu, les hommes vont intégrer l’équipe de rugby du village…

Le réalisateur et les acteurs ont parcouru la France pour présenter le film en avant-première au public. C’est à Nice, au Pathé Gare du Sud, que nous avons rencontré Olivia Bonamy et l’humoriste mais aussi acteur Mathieu Madénian. Il interprète Dédé, un supporter de rugby truculent, gouailleur mais pas toujours téméraire.

France Net Infos : Olivia, votre personnage, Annabella, est une femme au fort caractère…

Olivia Bonamy : J’ai été très fière d’incarner ce personnage. Effectivement, elle est une femme très forte mais elle ne se met pas forcément en avant. C’est une femme qui aime la justice, avec un coeur gros comme ça. Elle aime réunir et elle fait presque du collectif une histoire familiale. Elle défend des valeurs que je défends aussi. C’est un privilège d’avoir accès à de tels personnages qui vont véhiculer des valeurs fortes. Elle ne se pose pas de questions. Elle héberge ces demandeurs d’asile dans son hôtel qui ne fonctionne plus. Ce film est très positif ; il fait du bien !

France Net Infos : Mathieu, ces valeurs de vivre ensemble, de solidarité sont importantes à vos yeux aussi ?

Mathieu Madénian : Mon père, qui est Arménien de première génération, m’a dit que lorsqu’il était arrivé à Marseille avec sa famille, ils n’avaient pas été accueillis les bras ouverts. Je trouve que c’était bien de raconter l’histoire de migrants qui arrivent en baissant la tête. C’est un beau film mais, malheureusement, l’actualité est toujours aussi terne car il y a des pétitions pour empêcher des migrants de s’installer dans un village en ce moment. Finalement, le problème est toujours le même, quelle que soit l’époque !

France Net Infos : Parlez-nous de Dédé, votre personnage…

Mathieu Madénian : On enlève Dédé de l’histoire et ça ne change absolument rien au film ! Il est un petit bonus. Dans tous les villages, il y a des types comme Dédé. Avec Philippe, on a écrit Dédé au fur et à mesure qu’on tournait le film. Philippe écrivait des répliques et puis il me proposait d’ajouter des phrases. Dédé, c’est un bon gars. Il va chercher la merde à des gros. On s’est amusés ! Après, il a fallu créer son look. Pour qu’il soit crédible, il fallait qu’on oublie Mathieu Madénian. Jouer avec Olivier Marchal et Olivia Bonamy, on se dit que c’est facile. Ca a été un sport collectif.

France Net Infos : Le film parle aussi du rugby. L’appréciiez-vous avant de faire le film ?

Olivia Bonamy : Le rugby, c’est un peu ma madeleine de Proust ! J’ai vécu dans une famille qui était férue de rugby. Chez moi, le week-end, on regardait le tournoi des cinq nations.

Mathieu Madénian : Moi, je suis de Perpignan ! J’étais partagé entre le foot, l’OM et le rugby.

France Net Infos : Parmi les figurants du film, il y a des habitants du village dans lequel vous avez tourné le film…

Mathieu Madénian : Oui ! On a joué au rugby avec des joueurs de l’équipe locale. On a fait participé des gens du village en figuration. C’était en plein mois d’août. On restait dans le village même le week-end. C’était comme des vacances. On jouait à la pétanque, aux cartes.. On s’est bien marrés.

Olivia Bonamy : Ces conditions ont créé une osmose entre nous assez rapidement et cela se ressent dans le film.

“Pour l’honneur” de Philippe Guillard avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Solène Hébert, Mathieu Madénian au cinéma le 3 mai.