Mes premières questions – Pourquoi j’ai peur ?

Pourquoi j’ai peur ? est un nouveau titre de la collection Mes premières questions, des éditions Usborne, paru en mars 2023. Un livre rassurant, avec de nombreux rabats à soulever, pour répondre aux questions des jeunes lecteurs, autour de l’émotion de la peur.

La première double page présente une grande illustration qui cache plusieurs questions et rabats à soulever. Il est expliqué que la peur est une émotion provoquée par toutes sortes de choses. Ce sentiment est angoissant, mais aussi utile. Heureusement, il existe plusieurs moyens pour remédier à ses frayeurs. Six rabats présentent six questions, qui trouveront réponses, en-dessous. En effet, en soulevant les rabats, les enfants pourront retrouver les réponses. Ainsi, il est expliqué que parfois tout le monde a peur. Certaines personnes ne le montrent pas et même n’osent pas l’avouer ! Cependant, la peur est une émotion naturelle. D’ailleurs tout le monde n’a pas peur des mêmes choses…

Ainsi de suite, à chaque double page un nouveau thème est à découvrir et des questions, que les jeunes lecteurs peuvent se poser, trouvent réponse. Le petit documentaire, adapté aux enfants, vient répondre aux questions, et rassurer, par la même occasion. Les petits curieux vont apprendre, à l’aide des rabats à connaître et comprendre l’émotion, pour ainsi l’affronter, prendre confiance et soin et, pourquoi pas, aider les autres. Le livre se veut bienveillant, pour accompagner les enfants dans la découverte de cette émotion qui peut faire pleurer, entre autres. Les questions, comme les réponses, sont simples, claires et faciles à comprendre. L’univers, avec des petites grenouilles, est plutôt agréable et souriant, avec un trait rond et expressif.

Pourquoi j’ai peur ? est un nouveau titre de la collection Mes premières questions, des éditions Usborne. Un livre animé, de rabats à soulever, pour répondre aux questions des enfants autour de l’émotion de la peur. Un livre bienveillant et attrayant, pour comprendre ce sentiment désagréable, mais essentiel.

