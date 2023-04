Les parfums pour ELLE et LUI qui racontent une histoire

Il y a des parfums qui nous laissent indifférents, et il y a ceux qui nous attirent, nous chuchotent l’oreille et nous évoquent de doux souvenirs. En tant que passionnée, j’ai eu la grande chance de découvrir plusieurs parfums ces derniers mois, des parfums qui ont aiguisé ma curiosité et que j’avais envie de vous présenter.

J’aime découvrir de nouveaux parfums, pas forcément pour les porter, mais pour les analyser, les jauger. J’ai toujours cette impression qu’ils me parlent, qu’ils m’évoquent quelque chose au point que j’essaie d’analyser ce que je ressens pour vous le transmettre. Et parmi la sélection retenue, vous allez sûrement faire des découvertes, puisqu’il s’agit de fragrances récemment sorties, réalisées par des créateurs bien différents les uns des autres.

Rendez-vous chez SEPHORA pour retrouver les parfums cités.

Petite parenthèse, je fais partie de ceux qui pensent que le parfum n’a pas d’âge, du coup je ne compte pas trier la sélection en rapport avec les années qui passent. Quel que soit le parfum, il peut être porté par une jeune femme ou une femme d’âge mûr, de même pour les hommes, tout dépend de l’histoire qu’il raconte…

Les parfums qui m’évoquent le raffinement, l’élégance

Jimmy Choo Man – Aqua (Pour LUI)

Le parfum Jimmy Choo Man est subtil, tout en finesse. Ici, pas de puissance, mais bel et bien de la douceur grâce aux notes de tête fruitées de lavande, mandarine et melon d’eau. Et si le parfum a des notes ambrées, elles sont subtiles et n’écrasent pas la formule. Les notes de cœur quant à elles ressortent fièrement, notamment ce poivre rose et le géranium que l’on voit rarement dans les formulations de parfum pour hommes.

Le flacon rime avec douceur et simplicité grâce à ses lignes épurées. Le côté masculin est bien présent avec le bleu du flacon, du bouchon au toucher cuir et de la boîte en imitation crocodile gaufrée, très sympa.

Les parfums qui m’évoquent la joie, la tendresse

Jeanne – LANVIN (pour ELLE)

Le voilà le parfum pétillant, celui qui m’évoque la joie, celui qui attire tous les regards et communique de la bonne humeur. Tout cela grâce à ses notes florales et fruitées qui vont nous suivre toute la journée, que ce soit sur la peau ou les vêtements. J’aime également cet ambre gris assez musqué en note de fond, qui se marie à merveille aux fruits présents dans la formule, la mûre sauvage, le nectar de poire et la framboise. C’est typiquement le genre de parfum doux et pétillant à la fois que nous sommes nombreuses à rechercher en été.

Son flacon est superbe, le créateur s’est inspiré d’une des créations de la maison LANVIN, à savoir une robe de verre et de tulle. Une combinaison que l’on retrouve bien avec ce mélange de verre et de tissu, cette étiquette rose qui entoure la bouteille. Quant au cabochon, il est estampillé de la marque LANVIN pour encore plus d’élégance.

Les parfums qui me font penser à la nature

Les fleurs de LANVIN – Water Lily (Pour ELLE)

Après vous avoir présenté Sunny Magnolia l’été dernier, j’avais envie de vous parler de sa petite sœur « Water Lily » de LANVIN. Cette eau de toilette m’a de suite fait penser à la nature. Je trouve qu’elle est divine, passionnément fleurie, chaude et poétique. En notes de tête, nous retrouvons le pamplemousse rose et la grenade qui apportent la touche pétillante. Le nénuphar et le jasmin d’eau se mélangent pour encore plus de fraîcheur. Quant aux notes de fond, musc et bois de santal, elles sont là pour ajouter ce petit quelque chose gourmand et addictif. Une belle et douce immersion dans la nature.

Et pour cette version, le flacon iconique des fleurs de LANVIN reste inchangé, simple et épuré.

Les parfums qui parlent de force

Coach Open Road – Coach New York (Pour LUI)

Parmi les parfums tout en force et néanmoins équilibrés, il y a le Coach Open Road. Je l’ai trouvé époustouflant en tout point. C’est le genre de parfum que l’on aime sentir au cou de son partenaire, il est envoûtant. Sa particularité ? Son petit côté aventurier grâce à ce patchouli qui prend beaucoup de place dans la formule. Avec en plus, quelques notes rafraîchissantes de citron pétillant et de pomme rouge juteuse. Cela en fait un parfum « poivré » même si je trouve que le terme plus approprié ici est « authentique ».

Le flacon est plutôt sympa, assez brut. Sa prise en main est facile avec ce pulvérisateur couleur gris nu et sans bouchon. Le bleu marine prédomine avec l’emballage en carton, la paille qui diffuse le parfum est également de la même couleur.

Byzance Gold – Rochas (Pour ELLE)

J’ai d’abord eu du mal à catégoriser ce parfum, car s’il est subtil au premier abord, après plusieurs heures, la puissance ressort en force. Pas surprenant lorsqu’on jette un coup d’oeil aux notes olfactives, et l’omniprésence de ce patchouli. Sans oublier le jasmin et la rose qui s’invitent pour ajouter encore plus de caractère à la fragrance. Je vous rassure, des notes fruitées de framboise, litchi et cassis viennent rééquilibrer le tout pour un peu plus de finesse. Quant au musc, il ajoute ce petit côté pétillant.

La bouteille est jolie, tout en finesse. On retrouve bien la forme classique du flacon culte Byzance, cette fois-ci recouvert d’un gold opaque, soit une mise à l’honneur de la cité grecque.

Jimmy Choo – Fever (Pour ELLE)



Si j’avais une catégorie « parfums chauds et sensuels » j’aurais forcément glissé Fever de Jimmy Choo. Waouh ! Ce parfum ne laissera pas indifférent, on aime ou on n’aime pas. Il a du caractère, sûrement son côté boisé qui ressort fièrement. Des touches florales avec l’héliotrope, l’orchidée vanille et ce jasmin envoûtant qui apporte de la sensualité au tout. Quelques fruits sont également présents en notes de tête, le nectar de prune, le litchi et le pamplemousse pour le côté gourmand.

Le flacon est intemporel, simple et élégant. On retrouve bien le clin d’oeil fait à la sensualité avec ces teintes intenses de violet mélangées à quelques touches d’or sur le bouchon notamment.

J’espère que cette sélection vous aura permis d’y voir un peu plus clair dans vos recherches de parfums. Si vous avez envie de découvrir mes autres revues (et elles sont nombreuses) rendez-vous ICI. Vous retrouverez mes avis sur d’autres fragrances testées. Enfin, n’hésitez pas à me dire ce que vous évoquent les parfums que vous portez en commentaire, je suis curieuse d’en savoir un peu plus !