Et si on prolongeait l’été ? Mes coups de cœur de cette rentrée !

Et si on décidait de prolonger l’été ? Pour ce faire, j’avais envie de vous présenter ces quelques petites choses qui me donnent l’impression d’être encore en vacances. Des habitudes, des accessoires de mode, des mets gourmands et vitaminés, ainsi qu’un parfum qui sent bon l’été. Bref, tout ce qu’il faut pour m’aider à affronter la rentrée avec plus de sérénité.

Alors oui, c’est la rentrée. Cela n’empêche qu’on peut continuer de profiter un peu de dehors tant que le soleil est encore au rendez-vous. J’ai récemment fait quelques découvertes sympas qui font penser à l’été certes, mais pas que ! Il s’agit aussi d’une sélection qui aura toute sa place durant l’année, je vous en dis plus.

Quelques habitudes à faire perdurer

En septembre, j’aime écouter les musiques que j’ai découvertes durant l’été. Alors sans surprise, il y a ce fameux « Calm Dawn » qui me transporte directement au bord de la mer. Et vous, que vous évoque cette musique ? Aussi, j’aime me lever tôt le matin, pour profiter du silence avant que le monde ne s’affaire. J’ouvre grand les volets et j’en profite quelques minutes pour observer le ciel et respirer un grand coup. Je m’offre des repas vitaminés, je profite des légumes du jardin.

Un panama : L’accessoire Mode qui sent bon l’été !

Si le chapeau est souvent associé à la saison estivale, en cette rentrée, je n’hésite pas à mettre mon beau panama lorsqu’il y a un rayon de soleil. J’ai tout de suite craqué dessus lorsque je l’ai vu sur la boutique en ligne de la chapellerie Traclet. Car oui, il existe des chapelleries en ligne, et pas des moindres, puisque celle-ci possède un choix fou de chapeaux, bérets, casquettes, bonnets ou encore Chapkas. Sans oublier de nombreux accessoires associés, tels que des épingles chapeau Métalliques, des écussons, des brosses ou encore des boîtes de rangement.

Et c’est pour le panama Australien Mayser que j’ai eu un coup de cœur. Je le trouvais beau sur le site et lorsque je l’ai eu entre les mains, j’ai été scotché : la qualité du tressage, les détails associés tels que la garniture en cuir marron autour de la calotte, ainsi sa couleur naturelle. Bref, il est superbe ! J’ai d’ailleurs été complimentée plusieurs fois, que ce soit pour sa qualité ou son caractère authentique. Et on ne va pas se mentir, il confère beaucoup de charisme. Un véritable accessoire de mode que j’ai aussitôt adopté au point que je songe à m’offrir un chapeau pour cet automne.

Je l’imagine déjà feutré, gris ou marron, en forme de couvre-chef éventuellement. Il y en a beaucoup dans ce style-là dans la boutique. Et la chapellerie propose régulièrement des nouveautés, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil. Vous trouverez forcément votre bonheur ! Je vous conseille de suivre les indications de l’équipe sous chaque article, vous aurez la certitude de recevoir un chapeau à votre taille. Dans le cas contraire, il est possible de faire des retours, des échanges, etc.

Jaillance : Et si on buvait un petit rosé pétillant ?

Jaillance vous parle sûrement, il s’agit d’une marque reconnue du domaine viticole qui propose notamment la fameuse Clairette de Die qui a déjà 2000 ans d’âge. Tous les vins Jaillance sont AOC et garantissent l’origine des ingrédients qui les composent. J’ai d’ailleurs eu le plaisir de goûter au vin pétillant bio « La Rosé » que je vous conseille d’aller déguster au cœur du Vercors, dans la vallée de la Drôme. Nous l’avons trouvé frais, peu sucré, idéal pour l’apéritif. Son odeur est gourmande, représentative de la composition aromatique, avec la framboise, la cerise et le litchi. Sans oublier ses délicieux arômes de muscat. Quand je vous dis que vous aurez l’impression d’une parenthèse au soleil !

Petit déj’ vitaminé avec Terracai et Clipper

L’été, j’aime bien faire des petit déj’ vitaminés. Cela met de la couleur à mes assiettes, rien de mieux pour commencer une journée de farniente au bord de l’eau. Et en cette rentrée, j’ai eu envie de continuer sur la même lignée.

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Terracai. Terracai propose des produits qui mettent à l’honneur la baie d’açai, ce fruit hautement reconnu pour prendre soin de notre santé. J’en avais entendu parler sans en avoir jamais goûté. Et c’est là qu’intervient Terracai, puisque la marque propose de profiter des bienfaits de ce petit fruit très prisé autour d’une sélection de produits sains : pulpes d’acai surgelées, smoothie antioxydant surgelé également. Mais aussi des boissons bio à l’Acai que j’ai trouvé délicieuses, addictives même. Plus encore lorsque j’ai lu que l’Acai est antioxydante, qu’elle possède des fibres pour un effet de satiété durant plusieurs heures. Elle contient de précieux minéraux, elle est riche en omégas 6 et 9 pour apporter ce qu’il faut d’énergie avant de commencer la journée.

Et pour compléter la dégustation, je me suis fait plaisir avec plusieurs infusions signées Clipper. Et parmi celles que j’ai préférées, il y a le rooibos infusions citron/gingembre. Une pépite olfactive, et au goût une merveille également. Il faut dire que Clipper est connu pour proposer des recettes variées délicieuses. Je trouve que chaque parfum est reconnaissable, il s’en dégage de délicieuses odeurs. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que je vous parle de la marque. Je la trouve pétillante qui plus est avec ses packagings assez uniques en leur genre.

Sunny Magnolia – Les Fleurs de Lanvin : Un parfum qui sent bon l’été

Parmi ces choses qui sentent bon les vacances, il y a le parfum. Ah, le parfum, vous connaissez mon amour pour la découverte de ces essences uniques que j’ai toujours autant de plaisir à vous décrire. Et celle que j’ai portée durant tout l’été est un coup de cœur incroyable, il s’agit de l’eau de toilette « Sunny Magnolia » signée Les fleurs de Lanvin. Waouh ! Il sent bon l’été, je trouve. Il est doux, frais, gourmand à la fois. Floral, poudré, fruité. Bref, tout ce que j’attends d’un parfum estival. Côté notes olfactives, on retrouve bien sûr le magnolia, une mandarine assez acidulée je dois dire, ainsi qu’une mure gourmande. Soit 3 ingrédients qui se mélangent à merveille, créant ainsi un bouquet délicat. Il va m’accompagner tout au long du mois de septembre, j’en suis convaincue.

Et vous ? Quelles sont ces petites choses qui vous donnent l’impression de prolonger l’été ? Dites-moi tout cela en commentaire.