Premier rendez-vous – Ed. Delcourt

Premier rendez-vous est un album de la collection Pataquès, des éditions Delcourt, paru en avril 2023. Une bande dessinée pleine d’humour, de Nena et Gilles Aris, qui présente des gags autour de premières rencontres, rendez-vous romantiques et maladroits.

Un homme et une femme sont assis à une table sur la terrasse d’un bar. L’homme explique qu’il préfère être franc. En effet, lui c’est clairement pour le cul qu’il est là ! La jeune femme affirme qu’au moins ça c’est dit. L’homme continue en demandant pourquoi elle est là. Il pense qu’elle recherche, peut-être, le grand amour. Elle réplique immédiatement, qu’elle n’est pas là pour le grand amour. Elle, elle est présente, avant tout, pour se plaindre de ses ex… Puis, elle poursuit, en affirmant, qu’ils peuvent baiser après, s’il le souhaite toujours ! Les deux personnages semblent ok, ils se tapent dans la main !

Ainsi se poursuivent des gags d’une planche, qui présentent des premiers rendez-vous, de tous genres. Des hommes et femmes qui se rencontrent, apprennent à se connaître, espèrent, envisagent, tombent des nues… Des rendez-vous improbables, inquiétants, sulfureux, dérangeants qui rythment ainsi la lecture, avec des moments plus ou moins drôles. La bande dessinée présente un large panel de rencontres possibles, décalées parfois, avec des motivations plus ou moins avouables ! Les couples présentés sont très variés aussi, présentant un panorama exhaustif de la société actuelle. Les gags modernes s’enchainent suggérant aussi de suivre les mœurs amoureuses de chacun et chacune. Il n’y a pas vraiment, ou du moins, toujours du romantisme, dans cet album plaisant et drôle, où l’amour ne triomphe pas toujours ! Le dessin reste simple, caricatural, moderne, avec des teintes restreintes et choisies, offrant une dynamique.

Premier rendez-vous est un album plein d’humour, des éditions Delcourt, qui vient présenter quelques couples de tous bords. Des moments plus ou moins romantiques, inattendus, directs, cinglants, décalés, aux motivations diverses, qui offrent son lot de gags.

Lien Amazon