B.R.I sur Canal + : interview de Vincent Elbaz

Lundi, Canal + diffusera les prochains épisodes de B.R.I, sa nouvelle création originale : une série réalisée par Jérémie Guez qui nous plonge au coeur de la brigade de recherche et d’intervention de Versailles. Le festival Canneseries qui s’est déroulé il y a quelques jours avait présenté les deux premiers épisodes dans le grand auditorium du Palais des Festivals, en présence d’une grande partie du casting. C’est à cette occasion que nous avons rencontré l’acteur Vincent Elbaz. Dans la série, il interprète Eric Pérez, non pas un membre de la B.R.I mais un leader de la pègre parisienne, proche de Patrick Prigent (Bruno Todeschini), l’ancien chef de la brigade, avec lequel il a collaboré pendant vingt ans.

France Net Infos : Dans la série, vous incarnez un méchant. Eric Pérez est gitan charismatique…

Vincent Elbaz : J’ai beaucoup apprécié de pouvoir préparer mon rôle comme je le souhaitais. J’avais tous les outils pour le faire. J’ai rencontré David, un gitan issu de la comédie yddish d’Argenteuil qui joue mon fils aîné. Il m’a présenté sa famille. Cette rencontre a été primordiale pour préparer le rôle ; il a très vite compris ce qu’il fallait que lui me donne pour que je puisse faire mon travail. C’était précieux ! On réécrivait les scènes ensemble. On a ajouté l’argot gitan. Il m’aidait à comprendre profondément les intentions des personnages. Il m’a conduit dans une réalité que je ne connaissais pas et qui m’a permis ensuite, pour construire mon personnage, de faire des choix de maquillage, de prothèse de dents, de costumes…

France Net Infos : La série montre aussi la différence entre les générations, au sein de la B.R.I mais aussi dans le clan d’Eric Pérez…

Vincent Elbaz : Il y a deux conflits pour Eric. Un conflit extérieur d’abord : c’est un malfrat père de famille qui se bat pour conserver ce qu’il a mis des années à construire contre une autre famille de cités. A l’intérieur de sa propre famille, il est confronté à un autre conflit puisque sa fille aînée essaie de faire entendre sa voix dans les situations un peu extrêmes. Chez les Pérez, une fille n’a rien à dire ; ça se passe avec le fils aîné, le cadet ou éventuellement avec le gendre mais pas avec elle ! Il y a très vite un malentendu entre Eric et sa fille Nina parce qu’elle veut aider mais qu’il ne veut pas de son aide.

France Net Infos : Il y a un autre aspect dans cette série, c’est le lien un peu trouble entre Eric et Patrick, l’ancien chef de la B.R.I…

Vincent Elbaz : Oui, il y a ce binôme générationnel entre les deux anciens, un voyou et un flic à l’ancienne. Toute une génération de jeunes flics et de jeunes voyous débarquent. Il y a donc une opposition et une transmission, d’une certaine façon..

France Net Infos : Selon vous, qu’est-ce qui fait la qualité de cette série ?

Vincent Elbaz : Sa grande qualité, c’est qu’à travers le polar, on radiographie un peu une société. On est vraiment dans l’intime des personnages, dans leurs états d’âme profond sans jamais avoir un côté explicatif ou pédagogique sur la police ou sur le fonctionnement des institutions. D’ailleurs, chaque personnage est confronté à des zones grises. Je pense que c’est une série qui va beaucoup plus loin que les autres en terme d’écriture.

France Net Infos : En voyant la série, on peut penser, d’une certaine façon, à “L.627” de Bertrand Tavernier. Aviez-vous en tête d’autres films ou d’autres séries traitant du même thème ?

Vincent Elbaz : “L.627” est un excellent film. J’ai aussi pensé à la série “The Wire” : la complexité des intrigues ne viennent jamais prendre le dessus sur l’intime. C’est vraiment une série de personnages.

France Net Infos : Vous avez tourné récemment dans “Le livre des solutions” de Michel Gondry…

Vincent Elbaz : J’ai un rôle modeste dans ce film mais ça a été une très belle expérience de passer cinq jours sur le tournage avec Pierre Niney, Sacha Bourdo, Blanche Gardin…

“Le livre des solutions” de Michel Gondry fait partie de la sélection de la quinzaine des cinéastes au prochain Festival de Cannes qui se déroulera du 16 au 27 mai.