La collection cherche et trouve, des éditions Seuil jeunesse, se complète avec ce livre géant, Dans les forêts du monde, paru en octobre 2024. Un grand livre de Thierry Laval, qui propose de jouer à retrouver, dans des tableaux qui se déploient, des animaux, objets et personnages.

Le grand livre invite à découvrir les forêts du monde, un voyage immersif qui débute avec la taïga. La forêt boréale dévoile des élans, des loutres, des castors, des grizzlis, des caribous, des chouettes lapones, des carcajous… La première double page présente, comme un imagier, des animaux, des arbres, des objets et des personnages. Ces pages se déploient, se déplient, pour laisser apparaître une grande scène. Un paysage à découvrir, qui offre de multiples détails, et quelques scènes amusantes ! Les jeunes lecteurs sont donc invités à retrouver les éléments de l’imagier, dans cette grande scène foisonnante de détails.

C’est un voyage au cœur des forêts du monde qui est suggéré à travers ce livre ludique et captivant. Chaque page dévoile un décor foisonnant de détails, peuplé d’animaux et de personnages insolites. Les illustrations fourmillent de drôles de scènes à observer avec attention. Chaque élément caché invite à affiner le regard et à aiguiser le sens de l’observation. Forêt amazonienne, taïga ou jungle asiatique, chaque paysage transporte dans un univers unique. La diversité des milieux et des créatures surprend et émerveille. L’exploration devient un jeu où patience et curiosité se trouvent récompensées. Les couleurs vives et les scènes animées captivent petits et grands. Une immersion pleine de surprises, idéale pour s’amuser tout en découvrant la richesse des forêts du monde.

Cherche et trouve géant dans les forêts du monde est un livre-jeu des éditions Seuil jeunesse. Un grand livre qui offre à découvrir les forêts incroyables du monde, tout en découvrant la faune et la flore de ces lieux uniques, et en s’amusant à retrouver des éléments.