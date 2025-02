Les Semi-Déus – Double-jeu

Double-jeu est le deuxième tome de la série fantastique Les Semi-Déus, des éditions Vents d’ouest. Une bande dessinée de Jean-Gaël Deschard et Juliette Fournier, parue fin janvier 2025, qui présente la suite des aventures d’Asmodée, qui se voit confier une mission délicate.

Asmodée se retrouve devant le corps du prince Wilzir de Méridan. Elle explique à son Altesse qu’elle n’est pas sûre de pouvoir faire ce qu’elle lui demande. La reine pose sa main sur l’épaule de la jeune fille. Elle lui explique qu’elle sait que cela semble déraisonnable d’en attendre autant d’une jeune fille de son âge… Mais, la reine n’a pas le choix. Elle craint que le suicide du prince de Méridan dans leur ville ne mette en danger leur alliance avec les autres cités. En tant que souveraine, elle fait son possible pour maintenir la paix dans le royaume. Malheureusement, personne n’aurait pu prédire un tel drame, ni pourquoi ce prince a décidé de mettre fin à ses jours. Asmodée réplique qu’ils ne sont pas responsables de sa mort, et que la vérité doit être dite à sa famille. La reine affirme que la vérité n’est pas toujours acceptée…

Asmodée va devoir redoubler d’efforts pour accomplir la mission de la reine. En effet, elle va devoir se métamorphoser pour prendre l’apparence du prince, afin d’éviter un scandale. Elle se prépare à prendre la mer et à suivre les consignes d’un mystérieux Semi-Déus aux ordres de la reine. La bande dessinée offre une mission haletante à découvrir. L’héroïne se met en réel danger, mais elle reste accompagnée d’Oni. Les mystères planent beaucoup, avec cet étrange personnage qui ne dévoile pas tout du plan à effectuer, ni son pouvoir. Malgré tout, Asmodée apprend certaines choses qui se trament, en se faisant passer pour le prince Wilzir. Les informations ainsi recueillies permettent d’en apprendre un peu plus sur cet univers complexe, entre la reine, les pouvoirs de Semi-Déus, les complots qui se trament, les dangers… L’univers s’enrichit et offre une nouvelle dynamique à l’intrigue et la suite de la série.

Double-jeu est le deuxième tome de la série fantastique Semi-Déus, des éditions Vents d’ouest. Un album bien mené, qui propose de suivre Asmodée dans une mission périlleuse, qui ne manquera pas non plus de lui offrir des informations sur les intentions de la reine, et tout ce qui se trame…

