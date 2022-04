Chiruran, le sixième tome, des éditions Mangetsu

Chiruran est un shônen plutôt explosif, des éditions Mangetsu, qui se poursuit avec ce sixième tome, paru en février 2022. La jeune journaliste Makoto Ichikawa rencontre Shinpachi Nagakura, pour l’interroger sur son passé commun avec Toshizó Hijikata…

1859, Toshizó Hijikata se bat en duel contre Shinbee Tanaka. Le combat semble féroce. En plus de se mettre des coups, les deux hommes ne cessent les répliques cinglantes. Même s’il est blessé Toshizó Hijikata affirme qu’il pète la forme, histoire de dérouter son ennemi. Shinbee Tanaka enrage encore plus, sa soif de sang est palpable. Deux spectateurs pensent que le combat va se conclure rapidement. L’un d’eux s’apprête à sortir une botte secrète de l’école Nodachi Jigen-Ryù. Le Nukisokuzan était rapide et permettait d’abattre son adversaire du premier coup. Shinbee Tanaka s’élança, mais Toshizó Hijikata esquiva. Shinbee Tanaka avait sous-estimé la résignation dont pouvait faire preuve le jeune Toshizó Hijikata, qui le frappa. Shinbee Tanaka se retrouva rapidement à terre, sur les genoux, tentant de comprendre ce qui venait de se passer…

C’est donc par une incroyable, encre une fois, scène d’action de combat et de duel, que débute ce nouveau tome. La fureur, le sang, la technique sont très bien décrits, immergeant rapidement les lecteurs dans ces ambiances particulière et meurtrière. Quatre chapitres sont à découvrir dans ce manga, plus un cinquième spécial. Les relations entre Toshizó Hijikata et les assassins sont un peu plus expliqués, notamment avec des flashbacks intéressants, mais aussi toujours aussi sombres. En effet, l’univers de Chiruran est assez tragique et ténébreux, avec de nombreux combats épiques, sanglants, captivants, et des morts, bien évidemment, de sacrées leçons ! Le dessin est toujours aussi riche, détaillé, fort, fluide et vif, offrant un univers graphique captivant, tant pour les scènes posées, que pour les véritables scènes d’action et de mouvements.

Chiruran est un shônen puissant et captivant, des éditions Mangetsu, qui présente un sixième tome. Un bel ouvrage dans lequel se poursuit les combats de Toshizó Hijikata, membre du Miburôshi Gumi, homme droit, qui aime risquer sa vie et reste toujours en quête de puissance.

La saga Chiruran