Autocollants Usborne – Les princesses

Les princesses est un nouveau titre de la collection autocollants Usborne, paru en janvier 2022. Un livre souple d’autocollants, qui propose aux jeunes enfants, à partir de 3 ans, à passer une journée au château, en compagnie de belles princesses…

Dès la page de titre, une princesse s’exprime et explique aux enfants qu’ils trouveront les autocollants à la fin du livre. Ainsi interpellés, les jeunes artistes sont invités à découvrir les stickers, selon les thèmes et à les coller sur la scène appropriée. Huit scènes sont à découvrir, à chaque double page, en commençant par le château. C’est le matin, et il fait très beau au château. Les princesses sont levées, elles ouvrent leurs volets. Certaines se saluent. Elles sont prêtes à commencer leur journée. Il est proposé aux enfants d’ajouter des autocollants pour agrémenter cette jolie scène matinale, avec d’autres princesses à mettre aux fenêtres, insérer des animaux, une cavalière…

A chaque double page, les enfants sont invités à découvrir une belle scène et à l’agrémenter de plusieurs autocollants définis. Une immersion dans la vie des princesses, qui saura plaire, avec la matinée et le château, le jardin, une fête d’anniversaire, le bal, le bal masqué, mais aussi quelques activités comme le tir à l’arc, ou encore l’équitation. L’activité est créative et ludique, plaisante, invitant à un moment calme. L’univers à découvrir est enchanteur. Les scènes sont complétées par de courts textes qui viennent apporter quelques indications aux jeunes artistes, qui apprennent un peu de vocabulaire. Plus de 200 autocollants sont donc à décoller et recoller, selon les scènes, donnant libre cours à l’imagination, pour compléter de jolies scènes colorées.

Les princesses est un livre souple de la collection Autocollants Usborne, qui présente une activité calme, ludique et créative. Un cahier souple, coloré qui propose aux enfants de compléter de belles scènes, avec l’aide de plus de 200 autocollants.

Autocollants Usborne Les princesses