Lorsque Victor, un vieux professeur bourru, rencontre la jeune Hel dans les couloirs de l’école, il ne se doute pas un instant de ce qui lui arrive. Elle l’entraîne pourtant, dans une brumeuse épopée, à partir d’une porte dérobée qu’il n’avait jamais remarquée auparavant. Mais qui est donc son étrange meneuse ?

Un one shot fantastique, dont les racines nous plongent entre les œuvres d’Edgar Allan Poe, et les légendes nordiques et grecques, autour d’un monde où personne n’aimerait atterrir !!!

Disponible depuis le 24 Mars 22, aux Éditions Michel Lafon.

Le décor :

Providence, Nouvelle-Angleterre …

Ce soir c’est jour de fête dans l’école : le spectacle va commencer. ​Mais, ​Victor, le vieux professeur retraité, préfère rester accroché à l’écran de son ordinateur dans son bureau. Il s’insurge devant ce documentaire sur les corbeaux et leur signification symbolique, pendant que ces maudits piafs le regardent de la fenêtre.

Un présage funeste ? Comment peut-on croire à des choses pareilles !!! Victor est tellement en rage, qu’il sursaute lorsque ses deux collègues de travail frappent à sa porte. Elles l’invitent à venir assister au spectacle qui se tient dans la salle commune. Et, c’est avec un refus total et plein de cynisme que celui-ci décline l’invitation ! Tous ces gens feraient mieux de lire son manuscrit : L’abomination venue des Limbes, au lieu de regarder bêtement ces têtes blondes entichées de crépon !!!!

Il leur claque énergiquement la porte au nez, après les avoir congédiés, puis se remet au travail.

Juste le temps de récupérer un peu de concentration … difficile à avoir avec ces oiseaux de malheur qui croassent tellement fort qu’il est obligé d’aller jusqu’à sa fenêtre et d’hurler plus fort qu’eux pour qu’ils s’en aillent !!!!

Après quelques minutes, c’est un tout autre bruit qui vient le déranger. Il sort comme une furie de son bureau, armé de son livre, lorsqu’il tombe nez à nez avec une jeune fille nébuleuse et étrange.

Celle-ci l’invite à la suivre expressément. Mais, d’ailleurs, comment connait-elle son nom ??? Et pourquoi est-il forcé d’aller à cette maudite fête ???

Bien des questions, qui, au fil du chemin, vont s’envoler pour laisser place à l’inquiétude …

Le point sur la BD :

Philippe Scherding nous embarque dans un monde étrange en dégradé de bleu, où l’on aimerait éviter de mettre les pieds. Un peu comme une chasse aux « trésors », les deux protagonistes principaux vont devoir trouver ce qu’il y a de meilleur en eux, en s’apprivoisant au cours de cette épopée lunaire. Le scénario se décline en plusieurs parties distinctes, séparant les différents ​”​niveaux​”​ de cette promenade. On découvre​,​ un à un​,​différents endroits où les créatures dangereuses menacent à chaque recoin. Bravant le danger et les trahisons, Hel et Victor vont devoir mettre leurs différences de côté, et s’unir pour avancer vers leur destin. Le lecteur est lentement poussé vers la vérité !

Les graphismes de ce one shot aux Éditions Michel Lafon, nous font alterner entre rêves et réalité. L’ambiance est sombre, onirique, donnant toute son ampleur au récit. On s’attache rapidement à ces deux êtres si différents et pourtant si semblables !

La conclusion :

Hel aux Éditions Michel Lafon prend toute son importance au fil de la lecture. L’auteur nous invite à comprendre, petit à petit, la situation de ses deux personnages à travers plusieurs influences mythologiques, et un vocabulaire ciblé. Préparez vous à cette âpre descente, envoûtante et terriblement dangereuse, emplie d’une symbolique qui vous permettra de regarder les corbeaux d’une autre manière !! Une bien jolie et étrange aventure !