Pour soigner son regard, se maquiller selon la couleur de ses yeux est recommandé. Sachez que les yeux bleus, marrons ou verts ne se maquillent pas tous de la même façon. Bien qu’il soit difficile de marier les couleurs de vos maquillages avec celle de votre iris, il faut maîtriser cette technique afin de paraître ridicule devant les autres. Voici quelques conseils pour vous aider à réussir votre maquillage.

Opter pour les nuances et les contrastes

S’il vous paraît logique d’assortir vos vêtements, essayez de faire la même chose avec vos yeux. Pour les mettre en avant, vous devez jouer sur la complémentarité, quelles que soient ses couleurs. Il est essentiel de bien choisir les nuances et contrastes assorties à la couleur des yeux. Pour cela, évitez impérativement le style ton sur ton, notamment pour les yeux verts et bleus.

Si votre iris est vert, le rouge est votre couleur complémentaire. Essayez différentes teintes allant du rose jusqu’à l’aubergine. Ces différentes couleurs se marient parfaitement à vos yeux.

Si vos yeux sont de couleur bleue, le jaune ainsi que les couleurs chaudes telles que le safran ou le moka amélioreront certainement votre regard. Toutefois, évitez le jaune canari. À la place, optez pour la cuivrée, l’orangée ou la dorée.

Par ailleurs, le maquillage des yeux marrons ou noisettes est plutôt vaste. En principe, les yeux de cette couleur n’ont pas de complémentaire spécifique. Ainsi, vous avez des yeux marrons, vous avez la faculté de choisir presque n’importe quelle couleur.

Choix du maquillage adapté à la couleur de ses yeux

Pour adapter votre maquillage à la couleur de vos yeux, les fards et ombres à paupières restent des options sûres. Des plus froides aux plus chaudes, des fards à paupières mats aux fards à paupières irisés, chatoyants et même métallisés, ces articles se déclinent sous plusieurs teintes.

Pour les yeux verts, la tendance recommande des fards à paupières qui vont vers la prune. Quant aux yeux bleus ou bruns, une palette plus large s’harmonise avec ce type de couleurs.

Pour sublimer votre regard, d’autres dispositifs s’offrent à vous, notamment le crayon, le mascara et eye-liner. Pour les yeux clairs, le mascara brun est nettement conseillé. En revanche, le noir est recommandé pour les yeux foncés. Même s’il existe plusieurs couleurs de mascara, les couleurs classiques sont plus raffinées.