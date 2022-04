À chaque saison, une nouvelle collection. Pour ce printemps 2022, le chino fait son grand retour ! Telle est la nouvelle tendance de nos jours. Tant bien que chez les femmes, mais surtout prisé par les hommes, les pantalons chino sont très en vogue. Voici quelques informations sur ce type de mode.

La coupe du pantalon chino

Le chino est un pantalon dont la coupe est simple, sans plis ni pince. Sa découpe est droite comme les uniformes militaires qui en passant est son origine. Plus particulièrement très prisé chez les hommes à ses débuts.

Il est caractérisé par la confection en coton avec laquelle il a été fabriqué. Il peut être skinny, slim, ou évasé pour le plaisir des hommes qui le portent. Ses poches arrière peuvent être fausses ou pas. Sa ceinture ne peut pas contenir de plis. On peut trouver ce modèle de pantalon dans n’importe quelle garde-robe.

Le look qui va avec

Que ce soit en tenue décontractée ou en tenue correcte, le chino se porte à merveille à chaque occasion. Voici des idées de look avec un chino :En décontracter, il se porte tout simplement avec un tee-shirt ou une chemise à carreaux. Si vous avez choisi la coupe évasée, un peu plus large, le haut qui va avec est moulant à porter ou une chemise côté corps pour montrer la musculature avec un tennis.En tenu plus classe, porter un chino slim de couleur sombre avec une chemise de couleur unie et une veste à mettre avec un mocassin et le tour est joué. Vous êtes classe !

Pour aller au bureau, adoptez-le avec une chemise à rayures. Un look en chino aussi s’adapte selon votre humeur. À vous de trouver un look parfait qui va avec Le chino : tendance printemps 2022 pour les hommes.

Bien porter son look chino en printemps 2022

Pour bien le porter, vous devez connaître votre morphologie pour choisir un chino qui ne montre pas vos défauts et qui vous met à l’aise. Ensuite, vous devez opter une couleur qui vous convient en allant de la couleur plus claire comme le beige (le classique) ou la couleur plus sombre comme le bleu nuit qui s’adapte à toutes les morphologies et cache les imperfections.En somme, si vous associez votre look à des chaussures et des chaussettes qui se combinent avec le pantalon chino (même sans chaussettes) et le tour est joué.