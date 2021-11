Cluizel : Calendrier de l’Avent & Collection de Noël 2021

Je déclare officiellement ouverte la série des calendriers de l’Avent gourmands 2021 ! Et pour débuter comme il se doit, j’ai décidé de vous présenter celui du chocolatier Cluizel, ainsi que sa collection de Noël absolument exquise au doux nom de « Nature Suspendue ».

Prêts à en prendre plein les papilles ?

Cluizel fait définitivement partie de mes chocolatiers préférés, encore plus durant la période des fêtes de fin d’année. La manufacture veille toujours à surprendre ses clients autour d’une collection de Noël esthétiquement soignée. Et si les calendriers précédents sont superbes, je dois bien reconnaître que Cluizel s’est surpassé cette année encore. D’ailleurs, lorsque je regarde le calendrier, j’ai de suite une impression de quiétude et de bien-être, au cœur d’une Nature douce et bienveillante. La collection est superbe !

Un calendrier de l’Avent sur le thème de la Nature

Voilà maintenant 5 ans que Cluizel propose un calendrier de l’Avent, d’ailleurs si vous souhaitez vous remémorer les précédents looks, rendez-vous sur mes anciennes chroniques ici. Vous verrez que le chocolatier n’hésite pas à miser sur l’esthétisme de ses calendriers, en soignant notamment les graphismes, plus beaux les uns que les autres.

Je dois dire que j’aime tout particulièrement le thème cette année, mis en valeur par la couleur dominante, ce vert profond qui rappelle la Nature. J’apprécie son côté authentique et raffiné à la fois. Les graphismes sur le thème de Noël sont très réussis, avec ces branches de houx, les montagnes enneigées, les plantes rouges étincelantes qui ressortent intensément. Ainsi que ce loup que l’on retrouve au cœur même du calendrier, puisqu’il s’ouvre à la manière d’un livre. La main sur la couverture semble nous guider à la découverte des gourmandises qui se cache au cœur même de celui-ci.

Il s’agit donc d’un calendrier 24 cases qui renferment plusieurs bonbons au chocolat de saveurs différentes, assez inédites parfois. Au programme, du caramel, des noisettes, du nougat, des amandes, de la crème brûlée. Tout cela autour de bouchées gourmandes forcément, croquantes, fondantes, en un mot, délicieuses !

Son prix : 40.70 €. Une idée à soumettre à Cluizel : une 25e case pour l’année prochaine ?

La collection de Noël “Nature Suspendue”

Il fallait absolument que je vous parle des coffrets que propose le chocolatier dans la même thématique que le calendrier. Ils sont superbes, ils feront une idée de cadeau parfaite à faire à ses hôtes à l’occasion des fêtes de Noël. Au programme, du bon, du gourmand, du délicieux. Je ne peux que vous encourager à goûter à un chocolat Cluizel et vous prêter au jeu de la dégustation autour de multiples saveurs.

Deux coffrets d’assortiments n° 20 et n° 33

La Manufacture propose donc deux coffrets de taille différente, l’un de 165 gr, l’autre de 305 gr. Soit, pour les curieux d’une part et les aficionados de l’autre. Les coffrets présentent très bien puisqu’ils répondent au même esthétisme. Ils renferment tous les deux des créations connues du chocolatier ainsi que des propositions plus audacieuses. Les dégustations se feront autour de saveurs différentes : l’écorce d’orange confite, la ganache au café, le citron, le praliné fleur de sel, le miel, la vanille, le caramel, le nougat, etc. Le tout enrobé de chocolat noir ou au lait. Cerise sur le gâteau, Cluizel a eu envie de glisser deux nouvelles bouchées, à savoir un bonbon praliné noisettes et un autre praliné feuilleté à la fleur de sel.

Leur prix : 20,70 € l’assortiment de 165 gr et 34,25 € l’assortiment de 305 gr. Et mon petit doigt me dit que la Manufacture propose aussi un coffret de truffes au cœur ganache noire arrivé tout droit de la Plantation Mangaro à Madagascar. Son prix : 21,90 € les 160 gr.

La boule de Noël à accrocher sur le sapin

De petite taille, elle fera une idée de cadeau idéale à petit prix à offrir à ceux que l’on aime. Elle pourra être réutilisée chaque année au moment de décorer le sapin. On retrouve quelques petites figurines de Noël telles qu’un cadeau, un sapin, un Père Noël, une bûche, forcément chocolatées. Elles vont surprendre les palais aguerris, puisqu’elles renferment des saveurs assez inédites : des notes de pomme et poire de Normandie, épicées et crémeuses, pour le chocolat noir. Quant au chocolat au lait, il se démarque par ses goûts vanillés, caramélisés même. Sans oublier la présence du cassis qui risque bien de surprendre plus d’un connaisseur.

Son prix : 13 € les 100 gr

Cluizel n’a de cesse de proposer des chocolats aux saveurs inédites. Et pour les fêtes de fin d’année, la Manufacture a toujours envie de surprendre ses clients autour d’une collection esthétiquement peaufinée, colorée et vivante, comme cette Nature largement mise à l’honneur.